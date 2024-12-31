除夕｜數千人尖沙咀海旁等觀賞跨年煙花　有人席地坐　警在場戒備

2024年踏入尾聲，旅發局今（31日）舉辦除夕煙花匯演，吸引大批市民及遊客來到尖沙咀海旁觀看。傍晚時份，已有數千人聚集在海旁附近，爭取有利位置觀賞煙花。警員亦在場戒備、維持秩序。



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跨年倒數煙花匯演今晚凌晨0時才會在維港上演，歷時12分鐘，但傍晚約6時，尖沙咀海旁附近已逼滿人群，估計在場有數千人等候觀賞煙花。人群中不乏遊客的身影，當中以內地客為主，亦有不少外籍遊客。

警方在科學館對出位置設封鎖線，有警員在場戒備、維持秩序，現場又有廣播呼籲拍完照的市民及遊客繼續往前走，避免阻塞通道。

在尖沙咀海旁，前排位置已擠滿等候跨年煙花的市民及遊客，不少人更席地而坐。人群中的行走通道亦被擠得水洩不通、難以通過；有警員在場呼籲遊客向前走，不要在行人通道停留。