國產C919客機首航香港．直播｜東方航空飛港航班即將降落香港機場

國產自主研發的C919大型客機由今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，是C919飛行內地以外的首條航線。《香港01》記者今早將乘搭在上海虹橋機場啟般的首班航班MU 721，直擊首航過程。這航班將於10時50分抵港。

上海虹橋機現場直擊所見，登機閘口有過百人在等待登機，估計首航將會爆滿。有來港旅遊的乘客指，C919營運狀況值得信任，並對國家能製造大型客機感到自豪：「我覺得中國能夠製造飛機往返各地是一件很正常事情......就是中國製造是非常值得信任的。」《香港01》將直播過程。



國產C919大型客機1月1日元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，《香港01》記者乘搭首班航班MU 721登機直擊，空姐拿著2025元旦快樂牌歡迎乘客。（歐陽德浩上海直擊）

國產C919大型客機1月1日元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，《香港01》記者乘搭首班航班MU 721登機直擊，空姐拿著2025元旦快樂牌歡迎乘客。（歐陽德浩上海直擊）

國產C919大型客機1月1日元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，是C91飛行內地以外的首條航線。《香港01》記者乘搭上海虹橋機場啟航首班航班MU 721，登機直擊。（歐陽德浩上海直擊）

國產C919大型客機1月1日元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，是C91飛行內地以外的首條航線。《香港01》記者乘搭上海虹橋機場啟航首班航班MU 721，登機直擊。（歐陽德浩上海直擊）

國產C919大型客機1月1日元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，是C91飛行內地以外的首條航線。現場直擊所見，登機閘口有過百人在等待登機，估計首航將會爆滿。（歐陽德浩上海直擊）

C919身披「閃耀中國紅」開啟滬港定期航線

新年伊始，首班從上海飛往香港的C919客機，已塗上新觀「閃耀中國紅」準備出發，由即日起加入東航的「滬港快線」，每日定期來往上海虹橋及香港各一班，航班分別為MU721（上海至香港）及MU722（香港至上海）。

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《香港01》記者今早約6時正抵達上海虹橋機場，準備登上以C919客機營運、8時15分啟航的MU721班機回港。

▼2024年6月1日 國產C919客機首次境外商業飛行▼



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▼2023年12月13日 傳媒參觀國產客機C919▼



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▼2023年12月16日 國產飛機C919飛越維港上空▼



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中國東方航空擁最多C919客機

翻查資料，中國東方航空為全球首個C919客機用戶，已累計訂購105架，亦是擁有最多C919客機的航空公司。香港為東航定期派出C919客機營運的第9個城市。

▼2023年12月12日 國產客機C919及ARJ21首度飛抵達香港國際機場▼



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▼2023年5月28日 國產飛機C919上海虹橋國際機場首個商業航班飛往北京▼

