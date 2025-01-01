國產C919將首航飛上海 陳美寶：為港國際航空樞紐開新篇︱01直播
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
國產自主研發的C919大型客機由今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，是C919飛行內地以外的首條航線。《香港01》記者今早乘搭在上海虹橋機場啟般的首班航班MU 721，直擊首航過程，這航班約10時50分抵港。
上海虹橋機現場直擊所見，全機爆滿。有來港旅遊的乘客指，C919營運狀況值得信任，並對國家能製造大型客機感到自豪。
香港機場有歡迎C919儀式，而在中午12時50分，C919亦將從香港首航上海，在送機儀式中，運輸及物流局局長陳美寶稱C919首設滬港定期航，為香港國際航空樞紐打開新篇章。《香港01》直播。
C919身披「閃耀中國紅」開啟滬港定期航線
新年伊始，首班從上海飛往香港的C919客機，已塗上新觀「閃耀中國紅」準備出發，由即日起加入東航的「滬港快線」，每日定期來往上海虹橋及香港各一班，航班分別為MU721（上海至香港）及MU722（香港至上海）。
+2
《香港01》記者今早約6時正抵達上海虹橋機場，準備登上以C919客機營運、8時15分啟航的MU721班機回港。
▼2024年6月1日 國產C919客機首次境外商業飛行▼
+24
▼2023年12月13日 傳媒參觀國產客機C919▼
+6
▼2023年12月16日 國產飛機C919飛越維港上空▼
+40
中國東方航空擁最多C919客機
翻查資料，中國東方航空為全球首個C919客機用戶，已累計訂購105架，亦是擁有最多C919客機的航空公司。香港為東航定期派出C919客機營運的第9個城市。
▼2023年12月12日 國產客機C919及ARJ21首度飛抵達香港國際機場▼
+31
▼2023年5月28日 國產飛機C919上海虹橋國際機場首個商業航班飛往北京▼
+3
國產客機C919｜工程師學會：全港僅一人完成維修訓練 正陸續培訓國產客機C919｜今起商業模式飛滬港 飛機租賃協會料9月歐盟認證C919元旦起執飛香港上海航線 陳美寶：已指示民航處及機管局協助C919將執飛往返上海香港航班 首航票價曝光：單程經濟艙逾2300元C919新年起執飛｢上海—香港｣定期航班 每日往返一班 由東航營運國產大飛機C919執飛航線接連「上新」 通航上海、廣州等10城《香港01》上海交流團接受報名 直擊國產飛機C919廠房參觀小紅書