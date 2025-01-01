除夕倒數迎2025｜幸福煙花匯演綻放　內地旅客讚精彩：明年要再來

送走2024年，迎來2025年！旅發局再於12月31日除夕夜舉辦全港最大型的倒數跨年盛事「香港跨年倒數2025除夕煙花音樂匯演」，吸引大批市民及遊客一早到場霸位等候，維港兩岸逼爆賞煙花人潮，包括尖沙咀海旁一帶及西九文化區等，都要實施人流管制措施。有不少內地客旅客都大讚精彩：「明年要拿板凳再來！」也有在港內地生形容「以前從來沒有覺得元旦是令人這麼興奮的」。



維港兩岸逼爆賞煙花人潮，喜迎2025。(梁鵬威攝)

這次跨年倒數煙花長達12分鐘、闊達1,300米，以「幸福樂章」作為主題，並由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海旁都能清晰觀賞得到。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼



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12分鐘煙花匯演 連珠爆發開始及結束

在2024年最後一分鐘，會展新翼外牆變成倒數時鐘，由59秒開始倒數，到最後10秒鐘，在尖沙咀海旁一帶的市民及遊客情緒更高漲，當數艘躉船同時連珠發放巨型的煙花，維港兩岸歡呼聲此起彼落。歷時12分鐘的除夕倒數煙花匯演也在連珠爆發後結束。

▼1月1日元旦凌晨 有大批市民及遊客在中環蘭桂坊倒數狂歡▼



廣州旅客首來倒數跨年 讚煙花漂亮壯觀：明年要拿板凳再來

尖東海旁自下午起擠滿人潮、舉步維艱，有大批市民旅客直接席地而坐，等候匯演開始，現場亦要實施人流管制。其中來自廣州的吳小姐，站在尖沙咀海旁觀景台下方觀賞煙花。她說雖然煙花被遮擋，但是很漂亮。她說內地沒有類似活動，這是她第一次參與倒數活動，傍晚約七時就到達海旁。她說當然想再來香港看跨年煙花：「下年要五點就來，還要拿個板凳。」

廣州旅客吳小姐（左）希望再來香港跨年倒數，陳小姐（右）則希望順利畢業。（譚曉彤攝）

港大內地生讚在港跨年氣氛濃烈：從來沒有覺得元旦是令人這麼興奮的

同行的陳小姐在港大升學，覺得香港的跨年氣氛濃烈：「因為在內地不算有特別慶祝，以前從來沒有覺得元旦是令人這麼興奮的。」她說新年願望是順利畢業，早日成為富婆。

四名中學生認為煙花很壯觀。（譚曉彤攝）

四名中學生形容煙花十分壯觀，「連個心同地下都震緊」。他們說觀賞煙花的區域太擠迫，看到有兩人推撞，打架，因此許下新年願望，希望大家來年做個有教養的人。

深圳旅客讚煙花盛大精彩 相信去年旅客滯留事件不會重演

另外，深圳遊客李小姐及楊小姐於今日傍晚6時許抵港，到尖沙咀附近逛街，至晚上約11時30分才到達彌敦道看倒數煙花。李小姐認為，倒數煙花很精彩，特別喜歡有心形圖案的一幕；她又認為今天的煙花很盛大，對看到煙花感到開心。

深圳遊客李小姐（右）認為今年的倒數煙花很精彩，特別喜歡有心形圖案的一幕。（董素琛攝）

李小姐及楊小姐打算在煙花結束後離港，整天在港花費不到1000元。去年煙花結束後大批內地旅客離港，以致關口出現樽頸，旅客被逼滯留街頭和港鐵站，楊小姐指，今年24小時開放的關口較往年多，不擔心會有類似情況。至於新年願望，李小姐笑言希望祖國繁榮富強；而楊小姐則希望世界和平。

在港工作17年、從事護老行業的印尼人Suwarsini認為煙花和往年一樣好看。（董素琛攝）

在港工作17年、從事護老行業的印尼人Suwarsini指每年都會來到此地觀看除夕煙花，她認為每年的倒數煙花都一樣、很好看，特別喜歡很大個煙花爆開的一幕。Suwarsini於晚上11時30分抵達彌敦道，未能到較近位置觀看煙花，她笑言不感可惜，對能夠看到煙花感到開心。至於新年願望，她笑言「只要開心（just happy)。」