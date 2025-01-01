今日新聞8分鐘｜西九龍私家車撞壆釀3死｜籃球隊包機險撞達美航空

國產客機C919首航香港｜全機滿座上海啟航 內地乘客：值得信任

國產自主研發的C919大型客機由今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，是C919飛行內地以外的首條航線。目測過百人在等待登上首班以C919飛行的MU721航班，全機滿座。

有內地旅客表示，考慮到近日接連發生飛機意外，期待能坐上國產客機，並認為國產飛機品質更有保證；另有內地乘客表示，目前C919的營運狀況值得信任，並對國家能製造大型客機感到自豪。

長沙灣可疑貨車遇查拒停車 男警追截時跌倒送院治理

今日（1月1日）上午10時08分，一名警員在長沙灣荔寶路連翔道交界巡邏期間發現停泊上址的輕型貨車形跡可疑，遂上前截查。惟可疑車未有理會，並突然加速駛走往旺角方向逃去。該名男警追截期間跌倒，頭及腳部受傷。

有片｜荃錦公路兩車迎頭撞 同陷火海爆炸焚毁釀2傷 疑逆線肇禍

元旦日（1日）凌晨本港發生多宗交通意外。凌晨2時許荃錦公路近甲龍2車迎頭相撞，再撞到另一架私家車，導致2人受傷。意外後兩車全車焚毁，起火期間傳出爆炸聲，多人圍觀拍下情況。相撞一刻車CAM片段亦在網上流傳，黑色私家車轉彎落斜時，對面線一輛白色私家車車胎壓著雙白線上斜，結果兩車迎頭相撞。白色私家車司機狀甚痛苦，落車坐在路邊等候救援，其他駕駛者立即上前協助。當時現場已經冒起大量濃煙，隱約可見火舌從車頭位置冒出。警方正調查是否有人逆線行駛肇禍。

有片｜小瀝源村民間煙花匯演 富善邨警署外煙火綻放 網民：大膽

踏入2025年，旅發局在維港舉辦全港最大型的倒數跨年盛事「香港跨年倒數2025除夕煙花音樂匯演」，但民間亦有人放煙花慶祝。社交平台流傳兩條片段，見到有人分別在小瀝源村和大埔富善邨放煙花，響徹雲霄。據上載片段者所指，富善邨放煙花的位置，非常接近警署，所以有網民形容行為「大膽」。

西九龍公路車禍．車cam｜3車泊路肩 後車撞壆變炮彈飛車釀3死4傷

今（1日）凌晨1時許，警方接獲多人報案，指西九龍公路往西隧方向近奧海城路段發生6車相撞交通意外，釀成至少3死4傷。社交平台流傳一段事發經過的車cam影片，可見當時有三輛車停泊於上址路肩，其後有多輛車輛一直沿路行駛，惟一輛黑色私家車從後高速駛至，其間懷疑失控，疑撞向路中分隔石壆後，全車飛彈而起，凌空翻轉，再如同「炮彈」般向前飛，過程中波及多輛車，塵土飛揚。

籃球隊包機險撞達美航空客機一刻 洛杉磯機場塔台控制員：快停下

一架達美航空（Delta）客機在跑道上起飛期間，一架青檸航空（Key Lime Air）的飛機突然從另一側跑道衝出來，影片顯示，兩架飛機險些相撞，塔台控制員更是嚇得連喊3次「停下來」。

除夕倒數｜內地旅客趕東鐵尾班車往羅湖返深圳：像逃荒一樣

逾10萬內地旅客在除夕（12月31日）來港，當中不少留至今日元旦（1月1日）凌晨觀看跨年倒數煙花，並即晚離港向深圳。由金鐘開往羅湖的港鐵東鐵綫尾班車於今日凌晨0時56分開出，臨近尾班車開出時間，金鐘站出現人龍。有深圳旅客最後30秒趕上尾班車，形容「像逃荒一樣」，直指羅湖口岸應開通宵。

2025元旦B｜遲預產期一周出世成元旦B 父母開心驚喜 望健康成長

新年快樂！踏入2025年，元旦日（1日）凌晨零時12分瑪嘉烈醫院有一名男嬰「搶閘」出世，「元旦BB」的父母龍氏夫婦指預產期為12月23日，但遲了一星期仔仔仍未肯出世，結果醫生安排催生令兒子成為元旦BB，夫婦既驚喜又開心。龍生為兒子改英文名Jason，希望他能夠健康快樂成長。