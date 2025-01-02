警司陸振中自辯｜CCTV拍到曾點煙及飲酒　陸：有攞煙落口度囉

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（10日） 在區域法院續審。陸今（2日）接受控方盤問。陸透露他因身體欠佳，故不煙不酒，主控官播放片閉路電視片段，拍到陸喝光杯中物，並曾點煙，陸才認有把煙「擺落口度囉」及「有飲一兩啖」。主控續指有片段拍到陸飯局後往停車場時步伐不穩，陸重提當時數名督察怕他回警署「報串」而抓著他，並說：「我當時覺得佢哋利用我善良，其實佢哋係有個局係到，希望我幫佢哋說情。」



被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲襲致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

警司陸振中稱他身體不佳故不會主動抽煙飲酒，看過CCTV片後改稱：有把煙擺落口及飲咗一兩啖酒。(陳蓉攝)

警司陸振中。(陳蓉攝)

警司陸振中。(陳蓉攝)

以師兄師妹形容與下屬關係

被告接受盤問時指出，他與下屬關係良好，他認有為女下屬X提供過covid物資，亦曾接載她往返警署與家中，並稱他和另外兩名男督察關係都不差，又以「師兄師妹」來形容雙方關係，當日三次陪X上廁所，是出於同事層面上的關懷關愛。對於與其他同事的關係，他就表示曾經有收過一封匿名信，指有同事不滿他透過「並肩同行計劃」去幫助於2019年牽涉暴動案的年輕人重投社會。

曾割膽及肺葉不會主動食煙飲酒

被告又稱他身體狀況欠佳，割了一個膽以及四分一的肺葉，除了工作需要外，不會主動飲酒和吸煙，更遑論主動干杯。

控方播放閉路電視片段，見陸不止一次對下屬賴文顯舉杯，當時賴只象徵式地喝了幾口，被告卻把杯中的酒喝光，然後指住賴說話，賴隨後就舉杯一飲而盡。陸解釋：「只可以話個杯當時唔係滿。」主控問他：「咁你係飲曬成杯啦喎？」陸回應：「（杯入面）有幾多就飲幾多。」主控指被告早前供稱，他不會與下屬乾杯，質疑他的證供前後矛盾。

認見到被拍到把煙攞落口度

此外，陸稱他沒有吸煙習慣，控方播放閉路電視片段，見陸有燃點香煙。主控問他是否有點煙然後吸食，陸回應：「我見到有擺落口度囉！」但不同意他有吸煙。主控再問陸是否有食煙，陸承認他當晚有吸煙，亦知道當時疫情期間，食肆嚴禁吸煙。

醉駕是不應該的行為

被告稱他於2009年考獲車牌，過往亦沒有任何超速及衝燈記錄，因為他知道警隊認為醉駕是嚴重違法行為。他同意醉駕不正確，亦同意他不會容許喝了酒的同事駕駛，並說：「醉駕就唔應該啦！」

堅稱無飲後認飲咗一兩啖

主控指根據證人口供，第二次的歡送會中，起碼有5位沙展見到陸有飲酒，且「杯杯清」，但陸堅稱無飲，又說：「飲左一兩啖。」閉路電視片段見陸腳步浮浮，曾經向左跌。陸說當日警署警長梁志成想幫助受害人X、督察賴文顯及蔡文浩阻止他回到警署「報串」，並抓着他說：「阿sir你多一事不如少一事，如果唔係你就會好多事。」對此，他認為：「我當時覺得佢哋利用我善良，其實佢哋係有個局係到，希望我幫佢哋說情。」

主控指陸拍下屬失態照是變態

控方指出，當時陸明知賴已經因為飲酒而嘔吐，質疑為何陸為何明知賴身體不適，卻依然不停對著他舉杯，加上陸早前作供指，拍下X和另一位同事醉酒時的舉動，是「因為覺得失態，所以影低，諗住畀返佢哋睇，希望溫馨提示佢哋下次唔好。」主控質疑被告當時是否「有少少玩下屬」、「虐待、變態」的心態。陸否認並解釋當時覺得賴嘔吐完已經康復，加上當時總督察黃燦熊因工作上的事情斥責賴，他為了緩和氣氛，因此要賴飲酒。

未能確定是否曾碰到閘

庭上亦有播放被告駕駛汽車離開事發停車場的片段，控方指出當時被告的車輛碰到停車場出入口的欄杆，導致其晃動，問陸是否同意。陸看過閉路電視片段後稱：「我答唔到你係咪我整到個閘郁，因為旁邊可能有人行出行入。」主控質疑：「就算有人行過，都唔會整到個閘，你唔會話係有風吹呀嘛？」

案件編號：DCCC 137/2023