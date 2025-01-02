食環署九龍城衞生辦兩內部文件檔案疑被盗　涉100投訴人個人資料

食環署今（2日）公布一項資料外泄事件，指九龍城區環境衞生辦事處辦公室內兩個內部文件檔案懷疑失竊，涉及約一百名投訴人就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括他們的姓名、聯絡電話或電郵地址。署方稱，已報警跟進及向私隱署通報，並即時聯絡所有受影響的資料當事人，就事件致歉。



食環署表示，九龍城區環境衞生辦事處辦公室內兩個內部文件檔案懷疑失竊，涉及約一百名投訴人就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括他們的姓名、聯絡電話或電郵地址。（資料圖片）

食環署今（2日）公布一項資料外泄事件，九龍城區環境衞生辦事處辦公室內兩個內部文件檔案懷疑失竊，檔案內保存市民就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括約一百名投訴人的姓名、聯絡電話或電郵地址。懷疑失竊的辦公室範圍需以密碼進出，亦設有獨立門鎖。

食環署已報警及私隱專員公署通報

發言人表示高度重視事件，由於事件可能涉及盜竊的刑事行為，已報警跟進，會全力配合調查。由於檔案內載有個人資料，署方向個人資料私隱專員公署通報，並已即時聯絡所有受影響的資料當事人，就事件致歉及呼籲他們提高警覺。

食環署相信今次事件屬個別事件，但若調查發現事件涉及人為疏忽或處理失當，署方定必嚴肅處理。署方亦會檢視部門現時個人資料的保安，以確保有效保障收集所得的個人資料。

發言人重申，食環署一向十分重視個人資料的保安，已制定清晰內部指引及相關監管機制，確保人員按照《個人資料（私隱）條例》及相關規定處理個人資料，並會不時提醒人員遵守。