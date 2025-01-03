東九龍線｜擬改走線增藍田北站直駁油塘　消息：設分支線往馬游塘

運輸及物流局局長陳美寶接受報章訪問透露，當局計劃將東九龍運輸系統落山位置的隧道左移，並加設「藍田北」站，讓附近約數萬名居民受惠。消息指，因應走線改動，東九龍線東行方向經寶達站後將設分支線，油塘及馬游塘將分別建終點站。



民建聯九龍東立法會議員顏汶羽表示歡迎當局的決定，認為可增加東九龍線約6至7萬居民的客源，縮減隧道亦可減輕成本，是雙贏的做法。



政府正推展東九龍智慧綠色集體運輸系統，目標爭取於2026年招標，2027年批出合約。據政府早前向立法會提交文件，東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，兩個終點分別設於彩虹及油塘，走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，其中由馬游塘經藍田北至油塘的一段建議以隧道形式運作。

運輸及物流局局長陳美寶接受報章訪問透露，當局去年共接獲的35份意向書中，有建築商反映藍田穿山隧道方向要「開山劈石」，成本較貴，亦有藍田居民反映，無法使用隧道，故決定將原定途經藍田北的部分隧道改為上山路段，並增設藍田北站，服務附近興田、藍田及德田三個屋邨的數萬居民。預計經過藍田北站後才會進入隧道部分，前往油塘站。

消息指，藍田北站連接油塘站的隧道部分，將取代原定馬游塘接駁油塘的隧道部分。至於馬游塘站將繼續保留並成為額外的終點站，東行方向經寶達站後，除了往藍田北，亦會有分支線，前往馬游塘站。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽認為，增設藍田北站是雙贏的做法。（資料圖片／黃浩謙攝）

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽表示，他今早起已收到過百藍田區居民的支持訊息，又指藍田北站一直是居民及多間有意投標參與的技術承辦商的共識，增設藍田北站既能為集體運輸系統額外增加約六至七萬居民的客源，縮減隧道亦可減輕成本，是雙贏的做法。

被問到車站選址，他建議政府選擇連德道及碧雲道，再向油塘方向。至於噪音問題，則可可以密封式的隔音屏障建造行車天橋解決。