今日新聞8分鐘｜男子疑遭老翁推落樓梯｜輪椅婦落機後遭反鎖閘口

屯門寶田邨男子背部中刀昏迷 送院後死亡 警改列謀殺案

昨日（1月2日）晚上10時12分，警方接獲寶田邨7座保安員報案指，一名男子遭人襲擊﹐背部有刀傷淌血。救援人員趕抵，發現男事主陷入昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，惟至同日晚上11時55分，證實不治。警方將案件改列「謀殺」，交由屯門警區重案組調查，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5740與調查人員聯絡。

單車隊舌戰小巴司機案 警拘3男1女涉公眾地方罔顧後果或疏忽策騎

網上瘋傳一段於12月14日上午發生，涉及單車隊與小巴司機舌戰的影片，引起社會迴響及「人肉搜索」涉事單車人士，除有YouTuber被「點錯相」外；由於有人呼喝司機「熄匙」，網上亦盛傳數名單車人士為休班警員。

警方早前表示，留意到相關的傳媒報道，新界北交通調查隊跟進調查事件，初步調查未發現事件涉及警務人員。及至今日（1月3日），警方表示，經深入調查後，發現有數名騎踏單車人士在大埔公路－大窩段懷疑沒有靠左行駛並刻意干擾交通。人員經進一步調查後確認懷疑涉案人士的身份，今日拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎28至45歲，涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」。

北角碼頭路邊水馬被強風吹翻 擊中清潔女工受傷送院

北角碼頭對開一處工地發生意外，今日（3日）早上7時54分，路邊一列水馬疑被強風吹倒，連同臨時燈柱塌下，擊中一名清潔女工。傷者頭痛不適，跌坐地上，稍後由其他工友代為報警送院治理。

九龍塘密斗貨車未關好車門掟彎 跟車工飛墮馬路受傷掛嘔吐袋送院

九龍塘發生驚險車禍。今（2日）午3時55分，一輛密斗貨車沿窩打老道，往旺角方向行駛。途至香港浸信會醫院對開、左轉入聯合道期間，一名姓張（30歲）跟車男工人拋跌出馬路，驚動途人報警。意外後，男事主雙手分別手肘、手腕擦傷以及後腦受傷，幸無大礙，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，惟送院時需掛上嘔吐袋。

有片｜屯門男子疑遭阿伯推落樓梯 雙雙倒地糾纏 目擊者﹕通頸血

今日（3日）下午1時58分，警方接獲多人報案，指兩名男子在屯門青海圍廠商會蔡章閣中學對開路面打架，一名男子聲稱被一名老翁推跌。救護員到場時發現一名67歲老翁昏迷，隨即將他送到屯門醫院搶救，其後回復清醒；另一名中年男子則頭部受傷，在現場接受治理中，其後涉襲擊致造成身體傷害被捕。

輪椅老婦樟宜機場落機後 誤遭反鎖閘口半小時 國泰航空致歉

一名年約八旬、須乘坐輪椅的老婦，近日與家人乘坐國泰航空班機CX657，由香港飛抵新加坡樟宜機場後，被困在機場T4客運大樓的登機橋與閘口之間位置，大約半小時後始獲救。其家人隨後將事件放在社交網站申訴，國泰航空則以官方帳號在其帖文下留言回應，並就事件向她們道歉。

韓國城南市樓宇大火 傳多人被困 最少12傷｜有片

韓國傳媒1月3日報道，韓國首爾以南的城南市（Seongnam，성남시）有商住建築物起火，傳多人在天台被困等待救援，初步指最少12人輕傷送院。

美國南加州小型飛機墜毀一倉庫 至少2死18人受傷

美國加州南部富勒頓市（Fullerton）一架小型飛機當地時間1月2日下午墜毀於一座存放縫紉機和紡織品的倉庫屋頂，造成2人死亡、至少 18 人受傷，部分傷者傷勢嚴重。

韓國公調處暫停執行尹錫悅拘捕令 彈劾案14日展開｜最新

韓聯社於當地1月3日報道，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）預告將在6日前執行逮捕令後，於3日上午6時14分，調查人員分乘5輛車從果川辦公大樓出發，執行對總統尹錫悅的逮捕令。車輛於7時左右，抵達尹錫悅下榻的首爾龍山區漢南洞總統官邸，開始執行逮捕，但與總統官邸內的軍警對峙，並一度爆發衝突。期間有抗議者在官邸外與警察對峙，誓言要阻止逮捕。YTN廣播公司報告稱，當局已動員約2,800名警察就執行逮捕令作準備。《香港01》將持續更新當地情況。

遭求刑28年｜柯文哲再遭羈押禁見 北院：有逃亡滅證串供之虞

台灣民眾黨差主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案被起訴，在二度交保加碼至7000萬元新台幣後，台北地檢署不服再提抗告，台灣高等法院於元旦再次撤銷交保。台北地方法院周四（1月2日）晚上第三度開羈押庭，下令柯文哲羈押禁見。柯文哲在庭上稱，檢察官就是動作太大，下不了台，「如果要繼續關我就直接說」。北院公布裁定指出，4人涉犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，如不羈押恐難追訴審判。