牙科街症新制第三日 中籤者甩底率降至12.4% 元朗診所僅1人缺席
撰文：石國威
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衛生署牙科街症服務上月30日起改為網上抽籤預約，首兩日分別有3成及超過2成中籤者「甩底」。衞生署今晚（3日）數字顯示，今日有提供牙科街症服務的4間牙科診所，整體缺席率為12.4%，121個診症名額，有15人缺席。當中，元朗政府合署牙科診所有21個名額，只有一名中籤者沒現身，而荃灣牙科診所缺席率為11.9%。
牙科街症服務每天早上6時起至11時30分可在網上預約，今早的到荃灣牙科診所視察，診所一共有提供42個名額，早上10時45分左右已有超過一半中籤者到診。有市民表示從沙田過來荃灣牙科診所，昨日（2日）早上6時開始嘗試預約，但因不懂得如何運作，「摸咗幾個鐘」，至8時左右才成功完成手續。他指首次預約有困難，但相信日後熟悉了系統便會更方便。
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