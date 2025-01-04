今日新聞8分鐘｜九龍灣車禍行車證保險過期｜自動車內換衫釀大禍

何文田翠華大廈單位大火 消防破門救出毗鄰兩狗 住客吸濃煙不適

何文田今晚（3日）發生火警。 晚上約9時55分，亞皆老街翠華大廈一單位內沙發起火，冒出濃煙。消防奉命派遣一隊煙帽隊到場，架起雲梯拖喉灌救。意外中，有約20名居民自行疏散，有至少3名住戶吸入濃煙不適，需上救護車吸氧氣治理，其中一名男子手部及頸部以紗布包紮，最終一名63歲男子受傷，清醒送院治理。

現場所見，大量濃煙從單位湧出向上飄散，大廈外牆被煙熏黑，曾有烈火從窗邊竄出。消防破門救出毗鄰單位兩隻狗。火勢至晚上10時39分始被救熄。消防正調查起火原因，初步相信因沙發電器電線短路肇禍。

警深水埗截查可疑私家車 檢獲50支仙女棒及信號彈 39歲司機斷正

除夕元旦不時上演「非法煙花匯演」，引來執法部門大力打擊，機動部隊昨晚（3日）約10時巡經深水埗欽州街近醫局街時，發現一輛私家車正往碼頭方向行駛，形跡可疑，於是上前將車截停。

有片｜獅子山隧道公路的士直撞路壆翻側 四輪朝天 沙塵滾滾

獅子山隧道公路今日 （3日 ）發生交通意外。晚上7時38分，一輛的士沿公路往大埔方向，駛至瑞峰花園對開，懷疑失控剷壆自炒，其後翻車。車上司機及女乘客自行解困，爬出車廂，所幸意外中沒釀嚴重受傷，女乘客扭傷頸部清醒送院治理。警方正調查事故原因。

網上流傳影片顯示，的士沿慢線欲切線往大圍方向行駛，未料撞上分隔欄，剷上路壆，路牌被撞歪，再整輛車向左翻滾，沙塵滾滾。現場圖片可見，的士四輪朝天，汽車零件碎片散落一地。大批消防員趕抵現場救援。受意外影響，上址部份行車線曾一度封閉。

九龍灣車禍｜電單車事前未掛好車牌遇截查 行車證及保險被揭過期

九龍灣本周五（3日）發生奪命車禍，一輛電單車懷疑違規被交通鐵馬追截，鐵騎士沒有停下，但駛至宏基街時，突然一名休班海關關員在路中心作「守龍門」動作試圖阻截電單車，電單車沒有減速，微微傾側欲閃避，同時關員亦想避開，但雙方仍然擦撞，電單車繼而失控翻側向前滑行，最終人車撞鐵柱及樹，飛彈而起，鐵騎士當場身亡。

據了解，交通警發現涉事電單車車牌歪斜，於是響號追截，要求鐵騎士停車接受調查，但對方沒有理會，最終釀成致命車禍；警方事後展開調查，初步發現電單車行車證和保險已經過期。

寶田邨謀殺案｜警用假人重組案發經過 56歲疑犯刀棄天橋旁

屯門寶田邨1月2日晚上發生謀殺案，兩名男子疑在寶田邨7座對開因「爭女」爭執，其中一名33歲姓黃男子，疑遭女友的前男友以利刀狂刺背部，黃男昏迷送院搶救後不治。警方經調查後，先以涉嫌誤導警務人員拘捕黃男的44歲姓吳女友，至1月3日晚上再拘捕涉嫌謀殺的56歲男疑兇。警方今晚（4日）約7時押解疑犯返回寶田邨重組案情，稍後會交代案件詳情，《香港01》會進行直播。

有片｜大埔水窩村藍衣男凌晨疑「踩線」 村屋外徘徊貼窗窺探屋內

農歷新年將至，為爆竊案高峰期。網上流傳一條閉路電視片段，今日（4日）凌晨4時，大埔水窩村驚現賊蹤，一名孭背囊的鬼祟藍衣男，在一間村屋門外徘徊接近一分鐘，其間形跡可疑，不時探頭四處張望，更大膽貼近窗邊窺伺屋內情況。網民紛紛留言「真喺明目張膽，口罩都唔戴」 ，並指同村過去兩周已發生爆竊案，呼籲大家小心門窗。

鳳凰卷包裝盒藏60隻黃額絲雀 女子走私外來物種羅湖口岸斷正

近日，一名女子攜帶60隻外來物種黃額絲雀，經羅湖口岸入境內地時被查。

日本無良司機開自動駕駛車內換衫 失控撼對頭車害死1歲嬰｜有片

綜合日本媒體報道，日本9月發生一宗駭人車禍。一名男子在公路上開啟自動駕駛模式後，居然鬆開軚盤在車內換衫換鞋，車輛其後突然失控，越線撞向一架迎面而來的私家車，導致對方車上一名1歲男嬰傷重不治。

多倫多竊賊挖泥機砸爆ATM搶錢 兩月內第二宗｜有片

加拿大多倫多12月31日再有竊賊用挖泥機砸破自動櫃員機搶錢，目前失竊金額未明。此為過去兩個月間當地第二次發生同類案件。

上海地鐵座位早高峰5元出讓？男子自編自演被行政拘留

近日，一名男子在社交平台上聲稱以5元人民幣的價格出讓早高峰期間的上海地鐵座位，引發了廣泛關注。據報道，該男子因自編自演的行為，已被上海軌道交通警方依法行政拘留。