今日新聞8分鐘｜男童腳夾扶梯｜港遊客日本自駕誤踩油釀2傷

沙角邨男子疑暈倒碌落扶手梯送院亡 期間向後跌壓傷六旬婦

沙角邨發生扶手電梯意外。今日（5日）下午2時09分，警方接獲多個報案，指一名男子及一名女子，雙雙由一條扶手梯滾下。救援人員接報趕至，發現姓黃（36歲）男事主陷入昏迷腰及腳受傷，姓鄧（65歲）女事主則頭部受傷，幸仍清醒，兩人由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惟黃男送院後證實死亡。

車CAM︱無裝備單車男半山落斜越線扒頭自炒 車輛及時停低免傷亡

今日（4日）網上流傳一條車CAM影片，片主駕車沿半山馬己仙峽道落斜期間，忽然有一名單車男越過雙白線試圖扒頭，掟彎時卻疑失平衡，不慎從單車跌下，四肢攤開趴在地上，幸能自行站起。片主亦及時停車，未有撞到墮地男子，此時另一架單車亦從後飛馳而過。墮地男子之後拾起單車，助跑幾步上車揚長而去。

根據運輸署資料，如在夜間或能見度低時騎單車，必須亮起車頭白燈和車尾紅燈。惟片中男子夜間踩單車時，並沒有佩戴頭盔與安裝車燈。

粉嶺男子疑公然非法賣狗 向逗狗BB女途人推銷﹕1500蚊，買隻玩下

網上有人流傳指在粉嶺海聯廣場對出有人公然賣狗圖利，售價每隻1,500港元，在場人士報警求助，警方到場調查並紀錄資料，該懷疑賣狗人士其後離開。致電報案的讀者陳小姐向《香港01》指，昨日（3日）途經上址，發現一隻狗BB被綁在凳腳，遂上前逗弄，旁邊一名中年男子即趁機向她推銷，指為土耳其獵犬，售價1500元，並展示其他狗隻的照片，包括其母親近照、上一胎狗B的照片等，「1500蚊，抵呀，超抵」、「貴種狗而家1萬8千8，而家1500蚊咪抵囉，慳返萬幾蚊食3年糧。」

漁護署回覆《香港01》查詢稱，已派員到場巡查，未發現有人涉嫌非法售賣狗隻，會繼續跟進和巡查。

將軍澳中心扶手電梯意外 幼童遭縫隙夾腳嚎哭 消防救出送院

將軍澳今日（4日）發生驚險扶手電梯意外。傍晚6時許，警方接獲將軍澳中心內，一名年約3至4歲的男童乘搭扶手電梯時，不慎腳部被縫隙夾實，一度被困。消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒，由救護員送往將軍澳醫院治理。

網上圖片可見，大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗 。有目擊者留言表示，男童被困超過10分鐘，其間不斷嚎哭，最終消防以千斤頂擴開梳齒板部分，才救出男童。

港遊客日本自駕遊車禍│港婦遊靜岡疑誤踩油門 衝蕎麥麵店釀兩傷

再有香港遊客在日本自駕遊時發生車禍。一名63歲香港婦人在日本靜岡縣伊豆市自駕遊期間，懷疑將油門誤當成煞車掣，失控撞入一間蕎麥麵店，造成兩人受傷，其中一人腿部骨折、傷勢嚴重；女司機與車上乘客則無恙。

啟德體育園｜主場館首辦測試 觀眾帶叉燒飯入場事敗 放場外暴曬

啟德體育園可容納5萬人的主場館今日（5日）舉行大專七人欖球賽，作為首場測試賽，早上10時起准許觀眾入場，過程大致順暢。惟仍有大批觀眾不知場內禁帶水樽和食物，被要求放在場外的儲物架，當中有觀眾自備叉燒飯，準備賽事「撈飯」，卻被發現禁止帶入場，結果寄放在場外曬一日。儲物架另有逾百個水樽混在一起，但沒提供標籤予觀眾填寫名字或標記，有觀眾中午離場時找不到自己的水樽，批評主辦單位安排不理想。

工展會周一結束 最後周日人頭湧湧 有市民三次入場共花逾$3000

工展會明日（6日，星期一）結束，不少攤檔趁今日（5日，星期日)推出優惠，吸引顧客消費，會場內人山人海。有檔主對銷情表示樂觀，指有顧客在展期內單次購買五位數字貨品，有信心今年工展會的生意額較去年上升一成。

有市民表示，展期內第3次來到工展會，每次來到均會花費約1,000元購物，認為工展會出售的商品價格還好，笑言打算明天再來消費。

巴士加價首日｜部份過海線加超過$1 有乘客指車費貴：以後要帶飯

九巴、城巴及嶼巴今日（5日）起加價，加幅分別為4.3%、7.5%及6.5%，約九成半的乘客每程需多付的車費不超過1元。但其中一條打工仔常用的過海路線，來往大埔至中環的307線加價1.6元，加價金額較大部份路線高。對於巴士加價，有乘客認為，每樣東西都變貴，令生活變得愈來愈難負擔，直言「衣、食、住、行都唔知邊樣可以減，以後要帶飯」。

杭州西站往返西九高鐵今日開通 全程6時46分 現場簽注即刻出發

1月5日零時起，杭州西站開通往返香港西九龍的高鐵，全程6小時46分鐘。相較於此前杭州東站至香港西九龍「夕發朝至」的動臥列車，行程縮短3小時。目前，在杭州西站地上1層西北側的杭州西站便民服務中心就可以辦理港澳個人旅遊簽注業務，現場辦證即刻出發。