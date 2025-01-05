啟德體育園｜首測試賽1.2萬人次入場 關閉天幕作賽測試氣氛音樂
撰文：賴卓盈 洪芷菁
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啟德體育園可容納5萬人的主場館今日（5日）舉行大專七人欖球賽，作為首場測試賽，共有約10,200人進場，並就今日場內天幕關閉，解釋是因主辦單位嘗試測試的情景，以檢視會場氣氛及音樂、廣播系統是否符合各人期望，認為效果令人滿意。
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體育專員蔡健斌今晚賽後表示，今日舉行約20場比賽，在避免賽程推遲方面安排不俗，時間上把握很好，認為今日測試符合期望。他續指，觀眾進場離場、人群管理、廣播指示的安排暢順。
今日場內天幕關閉，蔡解釋是主辦單位嘗試測試的情景，以檢視會場氣氛及音樂、廣播系統是否符合各人期望，認為效果令人滿意。他表示絕大部分人使用公共交通，經啟德站及宋皇臺站前往，後者有的士上落客位，留意到不少人使用，如沒有足夠的士，控制中心會主動跟的士商聯絡。
他又表示，去年10月已作不同測試，未來會在1月18日舉辦音樂會，在主場館進行，預料18,000名觀眾，比今日10,000人更多。
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警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，今日有超過10,200人次到會場，在晚上6時，場內人數一度大約有7,000人。她續指，市民進場無需排隊便可完成簡單安檢進場。
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