警司陸振中自辯｜稱非首被讚優秀過別人男友　怕吱被箍腰覺反感

警司陸振中涉在殘廁3度非禮醉酒女下屬，及危駕並襲擊同袍案，陸今午（6日） 繼續在區域法院接受控方盤問。陸被問及遭女事主X讚比其男友更優秀時，陸稱過往也聽過別人指他比其男友優秀的話，認為X的話是對他的讚美，但未覺好奇怪。然而他在第三次陪X到殘廁時，遭X箍腰，X當時又指他「好好人」，但陸稱對X的行為有點反感，因為他「怕吱」，遭箍住感到「好痕」。



被告陸振中稱過往亦有人指他比別人的男友優秀，故事主X對他說這話時，不覺特別奇怪。(陳蓉攝)

陸振中供稱，他認為飲酒至被抬走才算是醉倒，故認為女事主X當天是有醉意，不算醉倒。(示意圖)

認為被人抬走才算醉倒

主控繼續就女事主X稱遭非禮當夜的事作盤問，並問陸是否知X當時已飲醉，陸稱他不清楚X喝了多少酒。控方質疑陸與X座位靠近，他陪X上廁所時亦有用手扶X，認為他應知X飲醉。陸不同意，指X當時是：「有醉意，不過唔係醉咗。」又稱他對醉酒的定義，是要被人抬走才算醉倒，而X當時仍能清醒對答，所以陸認為她沒有醉倒。

控方續指，若陸認為X沒有醉倒，為何要扶住X。陸解釋，當時X行得比較快，加上X自稱好攰及腳軟，他不希望X跌倒或跣親。

被指好過男友陸認為是讚美

對於被告早前稱X說：「阿sir你真係好好人，好過我男朋友，早啲認識你就好啦！」控方問陸對X的這種講法會否覺得奇怪，陸說：「我覺得係有啲讚美嘅感覺囉！有啲奇怪。」控方質疑，既然陸覺得X的說法奇怪，甚至超越平常，為何他沒有避諱，並再三陪X到洗手間，又指陸曾說：「你自己講酒色財氣，係警察要小心處理嘅範圍。」陸說：「當時我無分佢係男定女，淨係覺得佢真係多謝得咁緊要嘅？」

過往亦曾被指比別人男友優秀

陸又指出，因為亦有其他人跟他說過「他比自己男朋友更優秀」的說法，所以他當刻只覺得奇怪，但「未覺得奇怪得好奇怪」主控質疑：「即係不斷有女士同你講，你好過佢哋boyfriend？」陸指沒有不斷，但有類似的說法和情況出現。

主控指陸離開殘廁時無載口罩

主控播放閉路電視，顯示被告與X離開殘廁後，未有即時戴回口罩，質疑被告當時有入殘廁，並對x作出性侵犯，因此沒有戴上口罩。陸不同意，並說：「絕對無入過殘廁。」主控再問陸，當日是否有戴口罩，指出當時為疫情期間，被告若離開飯枱，就必須要佩戴口罩，被告同意。

主控質疑陸想拉X入廁所

控方再播放另一條片段，當時X正趴在桌上休息，被告則行近X並把她拉起。片中可見，被告當時有戴口罩。主控指陸之所以有戴口罩，是因為他原本打算離開飯枱的範圍，因為陸想趁X不省人時「秤」她去廁所。

陸稱他有叫督察幫忙

陸稱他第三次陪X到洗手間時，X因為「發軟蹄」而跌低，他有叫督察蔡文浩幫忙，但不知道為何蔡沒有跟上。主控再次播放閉路電視片段，指當時陸推開蔡的手。陸解釋：「我嘅動作係叫佢幫手，如果我叫佢走開，我係撥開佢。」

怕吱被箍腰覺反感

主控質疑，陸當時的動作正正是撥開蔡的手，若陸當時是叫蔡幫忙，他不會違抗命令，所以蔡才不敢陪伴兩人到洗手間。陸稱，兩人去完洗手間返回飯桌時，X箍住他的腰，並再次對他說：「阿sir你好好人，未見過咁好嘅男人，好過我男友。」陸稱他當時覺得反感，因他：「怕吱，突然被人箍住好痕。」所以反感她的行為。

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲襲致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件編號：DCCC 137/2023