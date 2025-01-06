黎智英自辯｜黎認曾撰文指習近平是獨裁者　但否認是煽動人憎恨習

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（6日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第廿二天自辯。就黎曾撰文稱：「在習近平戰狼心態驅使下.......獨裁者亡命兇狠孤注一擲的可能性還是有的。」黎承認文中的獨裁者是指國家主席習近平，又解釋因習非經選舉選出，但控制整個國家，且他的話往往一錘定音。惟他否認是要煽動他人憎恨習。



黎智英繼續就他在被拘留前所作的節目，及寫過的文章作辯解。

否認鼓勵美台軍事合作因為已發生

辯方續而問黎智英同月11日刊登黎撰寫的文章〈台灣也要感謝黨〉，黎稱：「不宣布獨立不等於台灣不能提升其國際地位。從目前的情況看來，美國與台灣實質建交和軍事緊密合作，雖然有實無名，如同主權國家指日可待……」法官杜麗冰問，黎是否鼓勵美台有更緊密的軍事合作。黎否認，強調兩者之間的軍事合作已發生。

認曾在文章指習是獨裁者

文中續稱：「在習近平戰狼心態驅使下，五毛愛國民情洶湧失控，而政治形勢比人強，獨裁者亡命兇狠孤注一擲的可能性還是有的。」黎承認文中的獨裁者是指習近平，又稱他當時是作出推測，否認煽動他人憎恨習。辯方問黎，他稱習是獨裁者有何根據，黎回應指習近平非經選舉選出，但控制整個國家，而且他的話往往一錘定音。

指美當時已向台出售武器

法官李運騰指，黎在文稱：「最有效避免戰爭的策略就是擺出隨時準備戰爭的姿態……」問他是否作出建議。黎否認，並指這是當時發生的事，包括美國提升美台關係，以及向台灣出售武器。

只是覆述受訪者說法

此外，在2020年10月15日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」中，由美國前國防部副部長 Paul Wolfowitz任嘉賓。黎問Paul Wolfowitz，是否認為美國在韓戰汲取教訓，向中國展示軍事力量。黎庭上指，是以韓戰作比喻，又解釋美國在韓戰前未作好開戰的準備，韓戰因此發生。黎認為美國已汲取教訓，透過展示軍事力量，最終避免和中國開戰。辯方問，黎是否主張美國威脅開戰，從而避免和中國開戰。黎否認，解釋只是覆述Paul Wolfowitz之前的說法。

黎智英稱他被捕獲保釋後，才從新聞得知李宇軒曾被捕。(影片截圖)

黎智英亦稱他不知陳梓華被捕，事後從李柱銘口中得知。(資料圖片)

叫外國就12港人事發聲是干預內部事務

黎在節目亦指，就「12港人」事件，其他香港人可做的不多。他們唯一可以做到的，是令國際社會關注此事。辯方問黎，是否著外國干預中國內部事務，黎稱是。他續解釋，若外國發聲，令「12港人」獲釋，屬干預內部事務。

被捕獲釋後才從新聞知李宇軒被捕

辯方指，從犯證人李宇軒是「12港人」之一，又指李於2020年8月10日被捕，同月23日乘船到台灣時在內地水域再被捕。黎稱他於2020年8月10日被捕，兩天後獲釋，並從新聞報道中得知李當時也被捕。

辯方亦有問黎從犯證人陳梓華於2020年10月10日被捕一事。黎稱當時不知悉此事，是李柱銘其後告知他。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要