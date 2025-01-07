的士上皮帶勒死妻　商人事後9年多就謀殺提終極上訴　被一致駁回

商人十年前與妻乘的士期間，涉用皮帶把妻勒斃，他在高院被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終生。他去年向終審法院提出上訴，終院今（7日）一致駁回其上訴。



被告李長再（案發時47歲）被控在2015年10月28日在港謀殺其妻李麗雅。被告來自福建，2000年移民來港，與妻子為同鄉。兩人2014年結婚，婚後居於深圳，但不時回來香港。

被告李長發事發近十年向終審法院提出上訴被駁回。(資料圖片)

女事主當日從菲律賓回港

控方案情指，女事主李麗雅於2015年10月23日從菲律賓回港，被告到機場接機，之後兩人乘坐的士到油塘後，再轉坐涉事的士往落馬洲過關。

司機聽到後方傳來掙扎聲

的士駛至大老山隧道時，司機突然聽到李在後排位置呼叫，並看到被告大力按死者到其大腿，之後再聽到一些掙扎聲，但很快便安靜下來。司機問被告有沒有事，但被告稱沒事，但自言自語說：「要走一齊走，要跳一齊跳。」

法醫報告指，李的頸項有一道18厘米長、3.5厘米闊的傷痕，眼亦受傷，手臂有嚴重瘀傷。

被告曾有吸冰習慣

小欖精神治療中心的心理學家引述報告指，李曾欠下一筆200萬元債項，被告為協助李還債，四出向親友借錢，又受到債主的短訊滋擾，令他受很大壓力。被告過往曾有吸冰習慣，2011年已停止服食，至2015年又復吸，案發前數天亦有吸冰，但心理學家診斷被告並沒有患上精神病，亦沒有幻覺。

指妻搞生意欠200萬巨債

被告自辯時稱，妻子因搞生意欠下200萬巨債，內地債主曾發訊息恐嚇他說：「你們個個都要殘廢，個個都要死。」夫婦終於2015年底最終逃離家鄉，到香港避債。

案件編號：FACC 9/2024