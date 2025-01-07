1.28億頭獎六合彩｜全城瘋狂投注額暫2.7億 馬會兩期袋逾3000萬
撰文：何瑞芬
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六合彩上周四（2日）攪珠的新年金多寶頭獎無人中，跳過一期至今晚（7日）攪珠，馬會預計頭奬如10元一注獨中，彩金高達1.28億元，引發全城為橫財夢瘋狂，不少投注站排長龍等買彩票，投注今晚9時15分截止。
截至晚上7時，投注額已有約2.7億元，連同上周四2.4億元投注額，市民兩期至少已投注逾5億元。每期六合彩攪珠總投注額中，25%會撥作獎券收益徵稅、15%會撥作獎券基金，另6%為馬會獎券有限公司的佣金，即這兩期至少收3,000萬元；餘下的54%為獎金基金供派彩。
▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼
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▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼
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今晚若$10一注獨中頭獎將獲1.28億彩金破紀錄
六合彩經歷近50載，從未有幸運兒10元一注獲得過億元彩金，目前最高派彩紀錄為2021年8月26日攪珠，當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。馬會估計今晚攪珠頭獎彩金將高達1.28億元，若以10元一注獨中，會是史上獲得最高六合彩頭獎彩金。
由2011年至上周四，總共有19次億元頭獎彩金攪珠，每次都引起全城瘋狂，投注博中橫財。其中2016年3月1日「六合彩40周年金多寶」，總投注額便達4.46億元（446,395,296元），頭獎有5注中，瓜分1.36億元頭獎彩金，每10元一注獲2,722萬元。2011年5月20日、2014年9月13日及2016年5月10日，都錄得約3.5億元總投注額。
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