黎智英自辯｜曾著美納台入四方安全對話　官稱如孩求其他父母保護

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（7日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第廿三天自辯。黎曾在直播節目中表示，認為美國應把台灣加入由美、日等國組成的四方安全對話(QUAD)，從而得到保護，免受中國干預。惟法官杜麗冰指，台灣不是獨立國家，但其他國家是獨立國家，質疑台灣如何加入，又舉例指一個家庭中，有孩子向其他父母尋求保護，對抗自己的父親，問此事怎會可行。黎強調可行，指孩子不認自己的父親，又指台灣視中國是其威脅。



黎智英曾在其節目稱認為美國應納台入四方安全對話，並認為這樣可保護台灣。（盧翊銘攝）

黎智英指Mark Simon是共和黨中堅分子，會想拜登敗選。（路透社資料圖片）

Mark Simon曾涉造假事件

黎智英作供時，辯方問及美國全國廣播公司（NBC）於2020年10月底的報道，指美國總統選舉前﹐網上流傳一份有關民主黨總統候選人拜登兒子亨特（Hunter Biden）在中國做生意的文件，或涉造假，報道更指香港《蘋果日報》有份委託撰寫。黎的Twitter帳戶於同月30日發表3則帖文，澄清該事件和他、《蘋果》無關，對《蘋果》受牽連感到抱歉，又指自己的誠信受損。帖文又指，黎的助手Mark Simon參與該計劃，並動用屬於黎智英的1萬美元，支付該計劃。

指Mark想拜登在選舉落敗

黎庭上指，當時是時任《蘋果》副社長陳沛敏把事件告知他，而《蘋果》就事件發出聲明澄清。Mark Simon則在電話通話中，向黎確認有參與該計劃，並指會辭去黎的助手一職。但Mark Simon冷靜下來後，改變主意。辯方問，黎是否想Mark Simon辭職，他庭上指並不想。法官李素蘭問，黎有否問Mark Simon為何要參與該計劃，黎回應指沒有，並指Mark Simon是美國共和黨的中堅份子，自然希望拜登在選舉中落敗。

想台加入四方安全對話想保護台灣

辯方其後問及，於同年11月12日播放的直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」，該集的嘉賓包括美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）。黎在節目稱，美國應把台灣加入由美、日等國組成的四方安全對話(QUAD)。黎稱他支持台灣加入，並與該些國家結盟，強調此舉只是要保護台灣，而非為對抗中國。

指台視中國為威脅

辯方問，此舉如何保護台灣。他認為若台灣加入，該些國家組成一個力量，可令台灣免受外界干預，變得更為安全。惟法官杜麗冰指，台灣不是獨立國家，但其他國家是獨立國家，質疑台灣如何加入。法官李素蘭問，黎是否提倡台灣成為獨立國家？黎強調，台灣獨立不可能發生，但台灣可以非獨立國家的身份加入。黎續指，台灣視中國為威脅，又稱即使不是獨立國家，也不等於不可能得到更多的保護。

官質疑如孩子向其他父母尋保護

法官杜麗冰再質疑其說法，並舉例指一個家庭中，有孩子向其他父母尋求保護，對抗自己的父親，問此事怎會可行。黎強調可行，並指孩子不能稱其他人是其父親，同時亦不認自己的父親。辯方繼而問黎，是否認為台灣可以加入該四方安全對話，黎說若美國支持，此事有可能發生。

還柙4年聽力下降

黎作供時曾透露還柙4年，聽力下降。法官杜麗冰則指，若黎庭上聽不清楚，要通知法庭。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要