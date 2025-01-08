六合彩｜警隊爆頭獎幸運兒 水警$10網上投注電腦飛捧走逾6900萬
撰文：譚皚璧
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史上最高頭獎彩金六合彩昨晚（7日）出爐，1.28億元巨額頭獎被兩注瓜分，今日（8日）警隊盛傳出現其中一名頭獎幸運兒，以10 元一注捧走6,923萬元彩金，其中獎彩票的手機截圖亦在警隊內部傳開。據了解，該名中獎者為水警小艇分區隊員，中獎後已即時放假。
據了解，中獎的警員駐守水警小艇分區，為水警小艇隊「大偈」，日前以馬會投注戶口，於網上購買六合彩電腦飛，結果以一注10元捧走6,923萬元彩金。消息稱，今日（8日）警隊內部盛傳出現頭獎幸運兒，並有數張中獎彩票的手機截圖傳開，從截圖中顯示，該注六合彩於周一（6日）以10元網上購買，中獎後應曾被提取20萬元。
過往亦曾有警務人員中六合彩巨奬，當中最多人談論的是警務處前處長李明逵，於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3,800萬元頭獎，他獲分約700萬元。
▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼
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