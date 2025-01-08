六合彩｜警隊爆頭獎幸運兒　水警$10網上投注電腦飛捧走逾6900萬

史上最高頭獎彩金六合彩昨晚（7日）出爐，1.28億元巨額頭獎被兩注瓜分，今日（8日）警隊盛傳出現其中一名頭獎幸運兒，以10 元一注捧走6,923萬元彩金，其中獎彩票的手機截圖亦在警隊內部傳開。據了解，該名中獎者為水警小艇分區隊員，中獎後已即時放假。



據了解，一名水警昨晚中了史上最高彩金的六合彩頭獎，以10元一注捧走6千多萬元，其中獎的手機截圖其後在警隊內部傳開。(消息人士提供)

頭獎高達1.28億元的六合彩昨晚(7日)攪珠，過往開出最多頭獎的中環士丹利街投注站門外大排長龍。（資料圖片/黃浩謙攝）

據了解，中獎的警員駐守水警小艇分區，為水警小艇隊「大偈」，日前以馬會投注戶口，於網上購買六合彩電腦飛，結果以一注10元捧走6,923萬元彩金。消息稱，今日（8日）警隊內部盛傳出現頭獎幸運兒，並有數張中獎彩票的手機截圖傳開，從截圖中顯示，該注六合彩於周一（6日）以10元網上購買，中獎後應曾被提取20萬元。

據了解，一名水警中了史上最高彩金的六合彩頭獎，其中獎的投注紀錄截圖，在警隊內部傳開。(消息人士提供)

1月7日六合彩結果。（馬會直播截圖）

過往亦曾有警務人員中六合彩巨奬，當中最多人談論的是警務處前處長李明逵，於1995年與同事合資買六合彩，結果中了3,800萬元頭獎，他獲分約700萬元。

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



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