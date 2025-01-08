巴塞隆拿擬7月來港　主辦單位稱租啟德體育園被拒　園方促交文件

巴塞隆拿足球隊（Futbol Club Barcelona，又譯巴塞隆納）第一支球隊擬定在今年7月27日在港作賽。然而，主辦單位宏美廣告娛樂集團今日（8日）發聲明指，被啟德體育園拒絕其場地租用申請，令此活動計劃受阻。啟德體育園表示，收到宏美查詢後，要求宏美提交申請文件，但至今尚未有收到。



主辦單位：一半訓練日門票免費派基層

宏美廣告指，巴塞隆拿足球隊本擬定在7月來港作賽，届時將有多名國際球星出賽，然而上月向啟德體育園提出場地申請時，卻遭到拒絕，令該比賽面臨不確定性。宏美強調巴塞隆拿來港無疑是一場體育盛事，呼籲啟德體育園重新審視場地申請。

宏美續指，如賽事能順利進行，在7月26日練習中，會向基層家庭和弱勢社群免費派發一半訓練日門票，激發他們對運動的熱愛。此外，將有一成正賽門票會定價為80元，讓不同階層的市民均能參與盛事。

啟德體育園表示，曾收到宏美集團有關租用啟德體育園場地的查詢，園方其後向宏美要求提交申請文件，但至今尚未有收到。

《香港01》早前報道，有傳啟德體育園拒絕巴塞租場，是因為主場館當日已租給另一支知名球隊利物浦。網上體育雜誌《The Athletic》上月報道，利物浦計劃夏天訪亞洲辦熱身賽，仍未決定選擇香港還是日本。如選擇香港，很大機會將於啟德體育園比賽。