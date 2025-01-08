黎智英自辯｜曾言處境越危險越可帶來關注　黎稱因海外多人認識他

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（8日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第24天自辯。黎曾在直播節目稱，若他處境越危險，會可以為香港帶來關注。黎解釋他的話是指，因在海外有很多人認識他，若他入獄，相關的報道會為香港帶來關注。黎又稱，中共可以是他的敵人，亦因為中共的關係，他的自由經常受到威脅，但他並不憎恨中共。



黎智英稱他指其處境越危險越能帶來關注，是因為外國多人認識他。 （資料圖片/羅君豪攝）

因敢言站在前線而入獄

黎智英下午作供時，講及在2020年11月20日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」。他在該集稱：「我的處境越危險，越可以為香港帶來關注。」黎解釋，「危險」是指入獄。黎稱他為人敢言，參與爭取自由的運動，並站在前線，因此入獄。很多海外人士認識他，若他入獄，相關的報道會為香港帶來的關注。但黎否認為了令香港得到更多關注而以身試法。

指中國價值觀和西方不同

黎又在節目中說：「他們讓中國繁榮....其行為違反他人的行為準則。」黎稱他在節目所指的「他們」，是指中共。他解釋，大家有共同的價值觀，才可和平共處。惟中國的價值觀和西方國家的不同，也不依從其規則。辯方問，黎是否煽動他人對中共的憎恨，黎否認，並稱他不會憎恨他人，他亦有敵人，但他不憎恨其敵人。

中共可以是其敵人但他不憎恨中共

法官李素蘭問，中共是否其敵人。黎說中共可以是其敵人，又因中共的關係，他的自由受威脅，但他不憎恨中共。被問為何中共是其敵人時，黎說交由法庭判斷，但他認為中共並不憎恨他。

認為中國擔心那些價值觀影響內地人

黎在節目又稱：「港人享有言論、集會和宗教自由等，都是中國害怕的。中國擔心這些價值觀，認為它們對內地人而言，屬於危險，因此想打壓港人。」辯方指，言論自由等受《基本法》保障，問黎為何認為中國政府因這些價值觀而打壓港人。黎說，因中國政府擔心該些價值觀影響內地人。

內地人不享該些價值觀

法官杜麗冰指不明白其說法，指中國政府害怕該些價值觀，但它們又受到《基本法》保障，問黎是否認為中國政府後悔把該些價值觀，列明受《基本法》保障。黎稱他不是這個意思，並解釋內地人不享有該些自由，因此中國政府擔心該些價值觀會影響內地人。法官杜麗冰便問，若是如此，為何中國政府要把它們列明受《基本法》保障，黎說：「問他們吧，不要問我。」

只是鼓勵他人不要害怕

辯方又問黎的Twitter帳戶於2020年11月24日發表的帖文。該帖文分享一則有關與六四晚會的新聞，帖文並寫上：「我們不要害怕，並繼續戰鬥」。黎指他是在鼓勵他人不要害怕。法官杜麗冰問黎是否鼓勵他人參加未經批准的集結，黎否認。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要