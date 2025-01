巴塞隆拿啟德作賽觸礁？球會回應指未有公布　主辦公司僅成立一年

啟德體育園即將開幕,「宏美廣告娛樂集團」周三(1月8日)發新聞稿,聲稱是稱西班牙球隊巴塞隆拿(FC Barcelona)7月來港作賽的主辦機構,但公司向啟德體育園申請場地被拒,但啟德體育園反駁,從未收到過申請;足球總會亦指,未收到推廣公司提出比賽申請。

球會官方回覆《香港01》查詢,表示未有公布2025-26年度季前賽計劃。「宏美」新聞稿及網站聲稱成立七年,在中國內地、亞太地區、杜拜等地設有十個辦事處,但記者發現,該公司於2024年2月註冊成立,至今不足一年。網站列出的地址及註冊地址,為中環的商務中心,官網的電話無法接通,致電後語音為「沒有服務」。



2024年12月21日,西甲巴塞隆拿對馬德里競技,巴塞柏迪(Pedri)先入一球,但最後主場1:2輸波。(路透社)

1月8日傍晚新聞稿:宏美申請遭啟德拒絕

關於西甲球會巴塞隆拿7月訪港、在啟德體育園作賽的消息1月開始盛傳,更有消息指與英超利物浦撞期,但直至1月8日,「主辦單位」終於浮出水面。

根據公關公司1月8日下午約6時發送給傳媒的新聞稿,題為「萬眾期待巴塞隆拿7.27 擬在港作賽卻遇場地阻滯」,表示巴塞隆拿足球隊擬定於今年7月27日在港作賽,但主辦單位宏美廣告娛樂集團提出的場地申請遭啟德體育園拒絕,令此活動計劃受阻。

新聞稿又指,宏美將全額承擔費用,預料投資最少7,000萬至8,000萬元,不會向港府申請任何資助,會透過與贊助商合作確保活動順利舉行,計劃將7月26日練習賽的一半門票免費派發給基層家庭和弱勢社群,7月27日的正賽門票,10%會定價為每張80元。

啟德體育園主場館啟用在即。(資料圖片 / 羅國輝攝)

啟德體育園:曾收到查詢、未收到申請文件

不過啟德體育園隨即回應傳媒查詢,表示曾收到該公司有關租用場地的查詢,要求該公司提交申請文件,但至今尚未有收到。啟德更特別指出,一般情況下不會評論任何有關園區場地租賃安排的查詢,由於今次情況特殊才提供更全面資料。

足總:未收過申請

足總回應表示,未有收到過有關廣告公司提出的比賽申請,也沒有就相關的比賽作出過任何的正式建議。根據一般在港主辦收費賽事,主辦方需要獲得足總方面的批准,才可以向有關當局獲得比賽場地。

「宏美廣告娛樂集團」(Winman Advertising and Entertainment Group)官方網站,列出有七年以上經驗,總部在香港,有十多個地點(locations),超過120名員工。(宏美官網)

公關再補充:啟德體育園電郵未成功送達

足總及啟德體育園罕有點名澄清後,公關公司再代宏美回應,指2024年10月起與啟德體育園溝通,12月上旬接獲啟德體育園以口頭形式通知拒絕申請,12月20日透過電郵再次跟進,並於12月27日與香港足球總會進行溝通。

公關又稱剛接獲啟德體育園通知,他們於2024年12月28日以電郵發出要求主辦單位填寫補充資料的申請表格,因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。

啟德體育園主場館啟用在即。(資料圖片 / 羅國輝攝)

宣傳:七年經驗 查冊:成立不足一年

公關公司的新聞稿,列出「宏美廣告娛樂集團」的背景,表示公司成立超過七年,在中國內地、亞太地區、杜拜等地,設有十個辦事處。

不過根據公司註冊處資料,「宏美廣告娛樂集團」(Winman Advertising and Entertainment Group)於2024年2月成立,公司董事兼股東為黃浩霆(WONG Ho Ting)、葉凱銘(YIP Herman),二人於差不多同一時間有創立其他公司,其中一間名為「PM730 Advertising Limited」。葉凱銘於2024年9月辭任宏美廣告娛樂董事。

記者並未在網上找到更多關於兩名董事兼股東的更多資料,亦無該公司其他地區辦事處的資料。黃浩霆周三(1月8日)以宏美集團行政總裁的身份,接受部份傳媒訪問講述賽事觸礁之事。

黃浩霆共擔任三間公司董事,另外兩間為宏美廣告娛樂的子公司「宏美創建集團有限公司」(WWS Holdings Limited),以及「金寶誠有限公司」(Gold Precious Limited),分別於2024年12月及2023年3月成立。

宏美的註冊地址及網站列出的地址,均為中環花園道3號冠君大廈44樓。(資料圖片 / 吳煒豪攝)

地址為商務中心 官網電話「沒有服務」

記者向公關查詢,為何新聞稿聲稱成立的年份,與公司註冊處的紀錄不同,公關指新聞稿內容是根據公司網站的資料整理,之後補充只在香港註冊一年,七年包括海外經驗,但無回答具體海外資歷。該公司網站列出的業務,為體育或KOL經理人、活動管理、數碼廣告等,但無實例。

公司註冊處及公司網站列出,該公司地址為中環花園道3號冠君大廈44樓,該地址是共享商務中心。記者致電該公司網站列出的電話,但語音答錄為「not in service」(沒有服務)。

2024年12月21日,西甲巴塞隆拿對馬德里競技。(FC Barcelona官網)

球會未答與宏美關係 指未公布季前賽計劃

《香港01》向巴塞隆拿球會查詢有無與「宏美」合作,球會官方回應指,「巴塞隆拿足球俱樂部尚未公布男子一線足球隊2025至26季前賽的計劃。我們將在稍後公布巡迴賽日程,包括場地和對手。」(FC Barcelona hasn't unveiled yet their plans for the men's football first team's 2025-26 pre-season tour. We will be announcing our tour schedule, including venues and rivals, at a later date.)

網上體育雜誌《The Athletic》上月報道,利物浦計劃夏天訪亞洲辦熱身賽,仍未決定選擇香港還是日本。如選擇香港,很大機會將於啟德體育園比賽。