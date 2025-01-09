香港天文台提醒小心「霜」風　新界內陸或結霜　輻射冷卻是甚麼？

受一股強烈冬季季候風影響，本港今晚（9日） 起氣溫顯著下降，明日至周日（10至12日）早上市區更低見11至12度，天文台今日更發表網誌，提醒市民小心「霜」風！

天文台稱，周末期間由於天朗氣清，晚間「輻射冷卻」頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象，到底甚麼是「輻射冷卻」？網誌有解釋。



冷空氣相關雲帶正逐漸靠近華南沿岸。（天文台網頁）

今晚季候風抵華南沿岸 本港氣溫顯著下降

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在今晚（9日）抵達華南沿岸，屆時本港氣溫顯著下降。根據現時預測，未來兩三日早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒。

天文台指，目前該季候風相關的冷空氣已經南下至華南北部，該區氣溫較昨日（8日）低兩三度，而衛星圖像亦顯示與冷空氣相關雲帶正逐漸靠近華南沿岸，不過預料雲帶會在靠近華南時轉薄，沿岸地區仍會維持普遍晴朗。

在天朗氣清的晚上，輻射冷卻會頗為顯著，地面及無遮蔽的物件表面，例如樹葉及汽車擋風玻璃的溫度可能比氣溫低，甚至降至冰點以下。（天文台網頁）

周末新界內陸及高地有機會結霜 對上一次是前年平安夜

到周末，天文台表示由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會結霜。地面及無遮蔽物件的表面，例如樹葉及汽車擋風玻璃的溫度可能比氣溫低，甚至降至冰點以下。此外，受屏蔽或風力較弱的地方亦有利結霜。

天文台指，翻查記錄，本港結霜集中在12月至2月。對上一次是2023年12月24日，當天早上大埔及打鼓嶺有結霜報告，新界內陸地區的氣溫亦顯著較市區低。

天文台解釋，一般日子日照會令到地面在日間吸熱，氣溫亦會因此上升，而在晚上的時候吸收了的熱能便會散發，在散發過程中並不需要經過任何物質作媒介，會以「輻射」形式向外傳遞，這種散發的現象或形式就叫做「輻射冷卻」。（天文台「氣象冷知識」截圖）

輻射冷卻是什麼？天朗氣清散熱快 晚上更寒

一般日子日照會令到地面在日間吸熱，氣溫亦會因此上升，而在晚上的時候吸收了的熱能便會散發，在散發過程中並不需要經過任何物質作媒介，會以「輻射」形式向外傳遞，這種散發的現象或形式就叫做「輻射冷卻」。另外，有些天氣因素會影響「輻射冷卻」快慢，如雲量、濕度及風力，例如在多雲晚上，地上就如被蓋了被一樣，散熱會較慢，又如在潮濕日子，水氣會阻礙散熱，相反，天朗氣情日子散熱快，晚上就會較低溫。

大帽山上的植物結冰。（資料圖片/翁鈺輝攝）

天文台提醒，天氣寒冷加上最近流感肆虐，要注意保暖，留意天文台最新天氣預測，並關心長者或慢性病患者。

▼1月9日 強烈冬季季候風正逐漸影響華南▼

