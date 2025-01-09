黎智英自辯｜撰文促拜登採強硬對華政策　黎稱望施壓減國安法效力

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（9日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第25天自辯。黎承認在他被拘留前不久，曾撰文促當時剛當選總統的拜登，延續特朗普的強硬對華政策，黎否認此舉在主張美國對中國採出敵對行動，只是擔心拜登放棄特朗普的強硬態度。黎又同意，美國取消香港的特殊貿易地位，屬強硬政策之一，並認為這政策給予港府壓力，讓他們重新考慮《國安法》，即使當時《國安法》已生效，但他認為政治上甚麼都可以改變，希望至少可以減低其效力。



黎智英認曾撰文促拜登延續特朗普的強硬對華政策。（盧翊銘攝）

中國對美屬威脅

黎智英又講及2020年11月26日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，該集由美國退役上將Jack Keane擔任嘉賓。節目中，Jack Keane認同特朗普視中國為威脅，辯方問黎是否認同說法。黎說中國是很強的競爭對手，因此屬威脅。

受訪較見議員更有效

此外， Jack Keane和黎又談及如何令香港得到更多關注，前者稱讚黎在美國所作的努力，又說：「沒有其他來自香港的人，比起黎智英，和美國領袖和人民談得更多。」。黎指Jack Keane的說法誇張，又解釋他在美國所作的努力，包括在美國會見時任副總統、國務卿和國會議員，同時亦多番受訪。黎認為，受訪較會見國會議員有效。

若港失敗會影響西方制度的信譽

辯方繼而問黎接受「香港監察」創辦人羅傑斯Benedict Rogers的訪問，該訪問於11月27日播出。黎在訪問說：「我們在前線爭取和自由世界共同持有的價值觀，我們需要他們支持...若我們失敗，我們被打敗，將會損害西方國家制度的信譽。因此，讓世界知道我們不單是為自己而戰，同時也是為自由世界的價值觀而戰，這是很重要。」

黎智英稱，認為接受外媒訪問，比與議員見面更有效。（CBS）

只想西方國家支持香港

黎解釋，香港的自由制度和西方國家的價值觀一致，若西方國家坐視不理，任由香港爭取自由的運動失敗，將會損害西方國家制度的信譽。辯方問黎，是否著該些國家為香港做一些事？黎稱他只是想西方國家支持香港。法官杜麗冰問，預料有什麼支持，黎說沒有想到什麼特定的支持。

認為美國的法案可支持香港

法官李運騰指，當時美國國會正通過一些法案，問黎是否認為該些法案可支持香港，黎同意，但指該法案由美國國會發起，他已不太記得有什麼法案，黎後來稱記得《香港人民自由和選擇法案》，及美國制裁11名中港官員。

擔心拜登放棄強硬對華政策

辯方又問，同年11月29日刊登、由黎撰寫的文章《天下圍中 拜登騎虎難下》。他在文稱：「拜登若是放棄川普(即特朗普)的強硬對華政策，台灣將大事不妙，唯有自求多福。」辯方問，黎是否主張美國對中國採取敵對行動，黎否認，他只是擔心拜登放棄強硬對華政策，亦承認支持強硬嘅對華政策。

希望最少可減低國安法的效力

法官李運騰指出，該文的首段談及取消香港的特殊貿易地位，問它是否屬於強硬對華政策，黎同意，又指特朗普的政策有效，對香港有利。黎認為此舉可以給予香港政府壓力，讓他們重新考慮《國安法》。法官杜麗冰質疑，當時已頒布《國安法》，政府如何重新考慮，黎強調在政治方面，任何事也可能改變，同時對此存有一絲希望。法官李運騰指，黎的希望是減低《國安法》的效力，甚至撤回，黎說希望至少減低其效力。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要