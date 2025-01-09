觀塘綫往調景嶺列車現鼠踪　港鐵稱檢查未有發現　已清潔消毒列車

社交平台昨日(8日)流傳有一隻老鼠在港鐵車廂亂竄的片段，引起乘客恐慌。港鐵今日（9日）回覆查詢表示，有樂富站職員昨日中午接獲乘客通知，在一列往調景嶺方向的觀塘綫列車上見到一隻老鼠，職員上車檢查後未有發現鼠踪，但為審慎起見，港鐵已即時安排清潔人員在該範圍清潔及消毒。



市民上載短片，顯示港鐵車廂有「米奇」亂竄。(Threads 影片截圖)

昨日，社交平台流傳有一隻老鼠在港鐵車廂亂竄的片段，引起乘客恐慌。發帖者指該老鼠在油麻地月台上車，在車廂奔跑，並穿過乘客座椅下，然後跑到另一節車廂。

港鐵公司今日回覆稱，十分重視為乘客提供清潔舒適的乘車環境，亦有既定的清潔程序及措施，定期為車廂設施進行清潔及消毒，確保車廂清潔衛生。港鐵公司表示，翻查相關記錄，相信事件發生於1月8日約中午時間，樂富站職員接獲乘客通知，在一列往調景嶺方向的觀塘綫列車上見到一隻老鼠，職員上車檢查，沒有見到有關情況。

港鐵續指，為審慎起見，即時安排清潔人員於該範圍進行清潔及消毒，隨後車務控制中心亦安排該列車返回車廠檢查及消毒。