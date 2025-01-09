黎智英自辯｜黎稱其實不支持黃色經濟圈　看照片未能認出涂謹申

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（9日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第25天自辯。黎在直播節目談及中國向澳洲政府實施紅酒及礦物的禁運，形容是展示戰狼態度。黎稱他認為因澳洲支持香港，從而遭中國實施禁運，官問他由誰決定禁運是否合理時，黎稱他認為貿易不應受政治影響。黎亦稱，他支持自由市場，故亦不支持黃色經濟圈。此外，黎重看當年的帖文時，認不出照片中的涂謹申，要由律師提醒才認得。



黎智英稱他支持自由貿易，其實並不支持黃色經濟圈。(路透社)

其實不支持黃色經濟圈

黎智英下午作供時，講及於2020年11月29日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，黎在節目稱，若港人持續被打壓，黃色經濟圈會繼續運作。但黎稱他是自由市場的支持者，其實並不支持黃色經濟圈。

指中共一黨專政屬獨裁

他在當日的節目中，又形容習近平是「絶對的獨裁者」，辯方問黎是否煽動他人憎恨中國政府，黎否認，但認為現今科技協助習作出監控。對於控方指黎透過形容習是獨裁者，以煽動他人對中國政府和習近平的憎恨，黎否認，指中國政府屬一黨專政，因此也屬獨裁。

黎智英重看當年的帖文時，初時未能認出照片中的涂謹申（中）。（黃浩謙攝）

未能從照片認出涂謹申

另外，黎Twitter帳戶於同年12月1日發帖文，分享《蘋果》英文版的報道，內容為民主黨創黨成員涂謹申對《國安法》的評論。黎初時未能道出涂的名字，經辯方大狀提醒才想起。法官杜麗冰問黎是否認識涂，黎稱和涂相熟。

否認想煽動他人對中國政府的憎恨

黎在同日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」中，再指習近平是獨裁者，又形容他是「毛澤東2號」。辯方問黎的說法是否想煽動他人對中國政府的憎恨。黎反問：「指控是說毛澤東最令人厭惡，然後我指他(習近平)是毛澤東2號，因此我煽動憎恨？」然後答：「不是。」

認為貿易不應受政治影響

黎在節目又提到：「向澳洲政府展示戰狼態度，向他們的紅酒實施禁運....我不見西方支持被中國欺凌的澳洲。」黎澄清，是中共欺凌澳洲，又指中共亦禁止澳洲的礦產入口。法官杜麗冰問黎，實施禁運是否不符合國際貿易的價值，若實施禁運的是其他國家，是否不對。黎說澳洲支持香港，因此被中國實施禁實，又指有些禁運是合理，有些則不合理。法官杜麗冰問，誰人決定禁運合理。黎說貿易不應受政治影響。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要