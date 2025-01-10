嘉禾4戲院傳同步停運　屯門StagE無售明日戲飛　職員稱未出時間表

嘉禾院線再傳出有4間戲院同步於今日（10日）最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。



《香港01》記者到屯門市廣場StagE戲院視察，戲院今日如常營業，但沒有顯示明日的電影場次，職員回應查詢時，亦稱不清楚情況，未有解釋是否結業。



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《香港01》記者今早到屯門市廣場嘉禾StagE戲院視察，今早10時半如常開門營業，亦如常售票，惟現場未有明日（11日）的電影場次表。記者以顧客身份向職員查詢，對方稱「（明日）未出時間表」，記者追問未有原因，職員僅稱「唔清楚」，亦未有透露是否結業。

至於與屯市相鄰相連新都廣場，亦有一間戲院，該戲院如常售賣明日戲飛。

嘉禾院線繼南昌站V WALK戲院於2024年12月27日起暫停營業後，再傳出嘉禾旗下四間戲院同步於今日最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。

記者翻查嘉禾院線官方手機程式，顯示該四間戲院只能訂購今日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與V WALK停業前一樣情況。（見另稿）換言之，該四間戲院有可能同步停業，而尖沙咀海運戲院顯示周六及周日，全日只放映傍晚一場。《香港01》正向嘉禾院線了解事件。

屯門嘉禾stagE今日（10日）如常營業，但未有明日場次出售。（何瑞芬攝）