嘉禾｜賀歲片黃金檔期前　傳四戲院撐不住　田啟文拆解兩個可能性

嘉禾院線再傳出有4間戲院同步於今日（10日）最後營業，若消息屬實，嘉禾院線將一夜間規模縮減一半，由七間變三間，同時本港不足一年共有14間戲院謝幕，收縮幅度達22.6%。香港電影工作者總會發言人田啟文直言︰「（2025）開年幾日就已經嚟四間（結業）嘅消息，我覺得係重創咁濟。」

然而，新春賀歲片黃金檔期將至，卻傳出可能停業的消息，有關嘉禾的決定令人難以理解。田啟文解釋，戲院難以短時間決定結業，估計嘉禾院線未能與業主達成雙方接受的條件，最終只能壯士斷臂。此外，嘉禾院線近月定期推出減價優惠，他指出片方有權要求戲院補貼成本，故戲票促銷，反而可能造成虧損。



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嘉禾院線一夜由七間變三間 規模縮減一半

嘉禾院線繼去年12月28日南昌站V WALK戲院暫停營業後，再傳出四間戲院同步在今日最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣MegaBox、屯門市廣場StagE，以及筲箕灣銀河廣場。如消息確實，嘉禾院線旗下戲院將由七間劇減至三間，只剩下尖沙咀海運城、大埔超級城及黃埔天地，即規模縮減一半。

不足一年14間戲院謝幕 大跌22.6%剩下48間

翻查資料，本港去年4月共有九間戲院結業，連同上述四間戲院，即一年內共14間謝幕，收縮幅度達22.6%，若連同今次4間嘉禾戲院，過去一個月內共有6間戲院撐不住。如今全港只剩下48間戲院，市場佔有率首三名分別為MCL院線、百老匯院線及英皇院線，合計36間戲院，共同瓜分本港四分三市場。

香港電影工作者總會發言人田啟文回應《香港01》表示︰「開年幾日就已經嚟四間（結業）嘅消息，我覺得係重創咁濟。」

為何在新春檔期前停業？ 田啟文料戲院未能與業主達成條件

對於業界的反應，田啟文表示，目前整個市場環境必須保持穩定，電影投資者正抱持觀望態度，待戲院結業潮穩定後，再考慮下一步計劃。但他認為不久前上映的《破地獄》，能夠成為史上最高票房的華語電影，證明香港觀眾只是選擇性觀賞電影。「首先唔可能係一面倒覺得𠵱家天冧落嚟。」

不過新春黃金檔期將至，理應會有不少市民入戲院看賀歲片應節，為何嘉禾仍然選擇停業？田啟文強調，戲院營運方難以短時間決定結業，估計嘉禾院線未能與業主達成雙方接受的條件，最終只能壯士斷臂。「戲院上戲一定有個黃金檔期，始終春節係一個好好嘅空間嚟嘛，但係都要咁倉促，都要捱唔到，證明同業主完全傾唔到囉。」

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片）

賀歲片上映前戲院會先試片再排戲

本港即將上映五套賀歲片，分別有中女打拳為題材的《臨時決鬥》、葉念琛和王晶聯合監製及導演的《麻雀女王追男仔》、曾志偉及歐陽震華主演的《祥賭必贏》等，相比去年票房斬獲3,700多萬元的《飯戲攻心2》，以及2023年累積逾億元票房的《毒舌大狀》，今年的賀歲片暫時似乎未能在網上掀起話題。

被問到賀歲片的陣容不如預期，會否影響戲院停業的決定。田啟文透露，戲院營運方在賀歲片上映前會先組織一同「試片」，其後各自決定上映場次，但他強調戲院結業存在多個可能性，「係乜嘢原因我就唔想亂講。」

嘉禾院線逢周三推出「$40起睇好戲」活動。（網上圖片）

$40戲票優惠難阻停業？ 促銷反而可能造成虧損

此外，嘉禾院線逢周三推出「$40起睇好戲」活動，若花費1元成為會員可享有更多優惠。田啟文認為，若全部戲院願意一同減價，相信觀眾更願意到戲院表達支持，惟本港部份戲院營運表現仍然理想，低票價並非市場普遍的經營模式，因此個別戲院促銷，反而可能造成虧損。

田啟文進一步解釋︰「片主有權要求話嘉禾你賣30蚊，你再可能貼返10蚊畀我，貼多10蚊嚟，因為係我個成本嚟，唔可能因為你戲院減價，我貼錢畀你陪你減價嘛。」