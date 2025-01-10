今日新聞8分鐘｜巴塞訪港是伏？｜「坚泥地城」屬港燈臨時標記

嘉禾四戲院傳停業 明起停售戲票 海運周末原上映一場突加多兩場

嘉禾院線繼南昌站V WALK戲院於2024年12月27日起暫停營業後，再傳出嘉禾旗下四間戲院同步於今日（10日）最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。記者翻查嘉禾院線官方手機程式，顯示該四間戲院只能訂購今日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與V WALK停業前一樣情況。

換言之，該四間戲院有可能同步停業；而尖沙咀海運戲院今早顯示周六及周日，全日只放映傍晚一場，至下午突更新網站，周六及周日各多加兩場，即由全日一場變三場。《香港01》正向嘉禾院線了解事件。

聯和置業股東鬧不和 粉嶺物業遭承按銀行收舖 累租戶昨晚急撤走

農曆新年將至，位於粉嶺和泰街的6個地舖物業突變「銀主盤」，被承按銀行收舖，涉及租戶一星期前收到通知，最遲今日（9日）交回店舖；當中一間髮型店一直無收到通知，至昨晚（8日)才知悉，漏夜執拾，失去過年前顧客剪髮黃金期生意。同被承按銀行收舖的尚有海聯廣場一樓九個號碼的店舖，之前租戶為一間酒樓，有指自新冠疫情已結業至今，現為吉舖。

有關物業屬聯和置業有限公司，有關物業由中國銀行香港承按。中銀去年8月獲法庭頒下收樓命令，於今日正式收回物業，使用人必須於今起七日內搬走店內物品。不過有租戶去年10月仍獲聯和置業簽新租約。聯和置業創辦人兩大家族鬧不和，其中一方2022年入稟控告另一方履行股東權利，申請將聯和置業有限公司清盤。

路面標示「堅尼地城」變「坚泥地城」 港燈認工人誤用不正規字體

有網民近今日（9日）在社交平台發文，指在干諾道西的路面標示「堅尼地城」，被寫錯「坚泥地城」，即「堅」寫成簡體字「坚」，「尼」錯寫成「泥」。路政署指，該錯處是港燈公司在現場掘路，在地面貼上臨時路面標記時寫錯，已要求港燈作出更正。

港燈回覆證實，承建商在上址進行路面重鋪工程後，在地面貼上臨時路面指示標記時，工人誤用不正規的字體，已指示承建商修正、有關路面標示今早10時已修正為「堅尼地城」。港燈就事件可能引起的不便致歉。

巴塞訪港觸礁？聲稱主辦方宏美稱併購營銷公司 後者指僅業務往來

西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽觸礁事件又有新進展，聲稱主辦巴塞隆拿7月來港到啟德體育園作賽的公司「宏美廣告娛樂集團」，被揭發註冊不足一年，與宣傳為七年的說法有出入後，指已併購2015年成立的社交媒體科技營銷公司「微礦 WeMine」，並共用觀塘辦公室。但微礦股權並無變動，公司回應指，有多間公司接洽表達併購意向，微礦與宏美有廣告服務往來，股東成員資訊為公開資料，公司並無補充。

宏美行政總裁黃浩霆指，已簽MOA（協議備忘錄）、MOU（諒解備忘錄），對於是否併購無謂咬文嚼字，訂婚亦不一定一生一世。他指「宏美廣告娛樂集團」沒有直接與巴塞接觸，但海外註冊的「宏美集團」有，但拒絕透露註冊地、集團英文名，用輕佻語氣說「你搵到嘅、唔講你聽」。

致命車禍│九龍灣九展對開的士剷上行人路撞牆 六旬司機送院不治

九龍灣發生致命車禍。今日（10日）凌晨4時許，一輛的士被發現剷上展貿徑1號九龍灣國際展貿中心對開行人路，繼而撞向牆上，途人見狀報警。

洛杉磯山火｜最新航拍對比圖曝光 過萬建築焚毀 豪宅區淪廢墟

美國洛杉磯正面臨史上最嚴重野火，有超過13萬人被迫撤離，目前已有至少7人死亡，延燒逾2.5萬英畝，過萬棟建築被毀，如今又有新的火場爆發。最新的航拍畫面顯示，最嚴重的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）地區已被燒成一片廢墟。

劉強東向老家村民派3000萬利市年貨 所有小學老師獲10萬銀紙磚

京東集團創辦人、董事長劉強東8日（周三）向老家江蘇宿遷光明村的村民發送利市、年貨，他上小學時在校的所有老師更每人獲得10萬元（人民幣，下同）的現金大利市，現場還出動了運鈔車，相關畫面在網絡廣傳。

傳知名連鎖月子中心老闆捲款走佬 80門店產婦及新生嬰兒慘遭遺棄

多個內媒報道，網傳內地連鎖月子中心「愛家月子中心」老闆「捲款跑路」，上海、南京、蘇州、無錫、廣州等地多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，正在坐月子的新手媽媽一覺醒來發現工作人員和月嫂都不在了，自己和嬰兒無人照顧，引發維權潮。

金正恩操刀韓戰題材藝術電影 男女親密＋女性沐浴片段曝光｜有片

一部由朝鮮領導人金正恩親自操刀劇本與提供演技指導的電影《72小時》周三（8日）在朝鮮中央電視台播出，電影片長約4小時，以韓戰為背景，講述朝鮮軍隊佔領首爾的事蹟。不僅描繪戰爭場景，還加入了感情線，其中出現男女親密接觸與女性沐浴等片段，打破以往朝鮮電影的風格。

流感｜料學校多爆發 防護中心去信全港學校採取措施 學生要探熱

政府昨日公布本港已踏入流感季節，衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早（10日）在港台節目表示，估計一個月後踏入流感高峰期，昨日已特別發信予全港所有學校，提醒採取額外措施，包括學生每日回校後需要探熱等。至於流感高峰期會否延長，或甚至出現雙高峰，他則認為言之尚早，但會密切監察。

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華則指，相關上呼吸道感染求診數字上升，局方會靈活調配人手，並已準備好足夠藥物，以應對流感高峰期。

警搗落馬洲1000呎製毒實驗室拘3人 檢化學物品料可製$1900萬冰毒

警方於前日（7日）在落馬洲石湖圍搗破一個冰毒實驗室，並以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕2男1女，年齡介乎46至64歲，檢獲約1.1公斤懷疑冰毒、大批製毒工具、製毒原材料、化學物品等，市值約61萬元。而警方所檢獲的製毒原材料和化學物品，估計可以生產35公斤冰毒，市值達1900萬港元。

前立法會議員邵家臻不敵胃癌離世 享年55歲 親友社交平台致哀

社工出身、曾因佔中案入獄的社會福利界前立法會議員邵家臻，去年確診胃癌後，於近日再度入院，因病情惡化於周五（1月10日）離世，終年55歲。為社工出身的融樂會創辦人王惠芬也於社交平台致哀，她透露邵於周五凌晨0時41分離世。民主黨主席羅健熙在社交媒體發文悼念：「臻，再見了，未來見」。