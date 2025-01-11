九龍灣車禍｜海關關長陳子達︰佢放咗工之後做嘅嘢　都係要負責任

九龍灣上周五發生（3日）致命車禍，事件涉及一名休班男海關，被警方以涉嫌干預汽車罪拘捕。新任海關關長陳子達繼昨日就事件回應傳媒後，今早（11日）再在商台節目表示，「我強調執行任何嘅公務又好，或者佢放咗工之後做嘅任何嘢，都係要負責任，同埋安全係首要考慮因素。」

新春將至，部份港人或北上辦年貨。他表示海關將會加強宣傳及推廣，並提醒生肉、生雞蛋、家禽及花旗蔘等食品，以及屬瀕危物種的蘭花，都屬於本港的受管制物品，不能攜帶入境。



1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（資料圖片／梁偉權攝）

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陳子達昨日指︰同事基因入面有見義勇為嘅精神

九龍灣上周五發生（3日）致命車禍，一名27歲黃姓電單車司機，疑因被警察電單車尾隨，當駛至宏基街近郵政大樓外時，疑被一名休班男海關站在路中心「攔截」，雙方發生擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；休班關員則受輕傷送院。警方在事發當日以涉嫌干預汽車罪拘捕男海關，目前獲准保釋候查。

新任海關關長陳子達昨日在港台節目形容為不幸的事件，又指「我哋好多紀律部隊嘅同事，本身基因入面有見義勇為嘅精神，即係路見不平，拔刀相助。我覺得呢個都係我哋一般人會做，尤其係我哋紀律部隊。」

新任海關關長陳子達。（資料圖片／夏家朗攝）

不過陳子達今早在商台節目回應事件時，重申案件仍在調查階段，不能作出評論，又強調海關作為紀律部隊的一份子，不論在執勤或是休班期間，都需要在合法及安全的情況下，為社會盡一分力，同時亦要負責任。

我強調執行任何嘅公務又好，或者佢放咗工之後做嘅任何嘢，都係要負責任，同埋安全係首要考慮因素。 海關關長陳子達

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花旗蔘及蘭花不准攜帶入境 過年前加強網上宣傳

新春將至，不少港人或北上辦年貨再帶回香港。陳子達表示，海關每逢農曆新年前，會特別加強宣傳推廣，除了針對港人外，亦在跨境口岸掛上橫額，以及在社交媒體及網站提供資訊，包括內地的小紅書及抖音，期望可提醒內地旅客受管制物品，例如內地禁止攜帶入境的水果，香港則不包括在內。

陳子達透露，海關主要搜獲生肉、生雞蛋、家禽及花旗蔘等食品，屬於瀕危物種的蘭花則佔最多。他提醒市民可循正規途徑購入蘭花運往本港，但必須向漁護署取得證明。「過年好多市民去深圳，可能價錢都平啦，順手可能入境之前買一盆蘭花。」

花旗蔘在市面有售，但不代表旅客可以自由攜帶出入境。（漁護署提供）

延長退休年齡需考慮眾多因素 如內部晉升及宿舍分配等

紀律部隊人員訂明退休年齡為55歲，被問到會否考慮延長退休年齡。陳子達表示，需要考慮眾多因素，包括不同部門的人力資源狀況，「我知道警隊容許部份員工55歲之後繼續聘任，但佢哋可能空缺情況相對嚴峻一啲，我睇唔到海關有呢個情況。」

陳子達透露，海關已制訂不同計劃，例如透過合約制，讓年屆55歲的退休關員，繼續服務市民，主要擔任具時效性的崗位。他認為該安排能減少內部的「樽頸」，不會影響晉升機會及宿舍分配等，因此不能與其他部門一概而論。