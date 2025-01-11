今日新聞8分鐘｜港女美髮慘禿退款補完再投訴｜Bra藏蟒蛇闖關福田

有片｜石澳道私家車自炒四輪朝天 司機自行爬出 交通一度受阻

今日（11日）上午8時許，一輛紅色私家車沿石澳道往大浪灣方向行駛期間，懷疑失控「自炒」，四輪朝天，橫亘路中。47歲姓林私家車男司機擦傷，自行爬出車廂，司機亦通過酒精呼氣測試，其後送院檢查；惟現場交通一度受阻。案件交由港島交通意外調查隊第二隊跟進。據知，司機為閃避動物而撞上石壆而翻側。

深井屯門公路掛P牌「綿羊仔」失事自炒 六旬鐵騎士昏迷送院不治

今日（11日）中午12時22分，警方接報深井屯門公路往荃灣方向，一輛掛有P牌的電單車失事「自炒」，61歲姓潘男鐵騎士昏迷不醒。救援人員到場，隨即將他送往仁濟醫院搶救，但告不治。警方正調查事故原因。

霜凍下大帽山錄得4.7°C 未見染霜 女大學生偕友登山欣賞日出

正值寒冷天氣警告，天文台昨午（10日）4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，今早（11日）在高地或新界北部可能出現地面霜。

《香港01》今日凌晨約5時前往大帽山了解，至清晨6時15分錄得4.7°C低溫，惟山上未見染霜。有市民成群結隊登山，打算欣賞日出，坦言「冇expect（期待）睇到結霜，到時睇吓睇唔睇到」。

入冬最低溫 紅磡泳客無懼寒冷天氣警告游早泳 笑言︰唔覺得好凍

正值寒冷天氣警告，天文台昨日（10日）下午4時30分更發出霜凍警告，但仍然無阻一眾有游早泳習慣的巿民，前往紅磡大環山公園外海邊暢泳。凌晨5時已有人離開「暖粒粒」的被窩，走進冰冷的海面，有游客表示：「（氣溫）同平時差唔多」、「唔覺得好凍」。

港女深圳美髮慘禿頂 獲店家退款兼多次補救 ｢巨感謝｣後再投訴？

香港莊女士（Suki）近期仿效內地人實名舉報的方式，在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳皇庭廣場一間網紅美髮店，指自己花費約3000元（人民幣，下同）美髮後竟變「禿頂」，經醫生診斷毛囊嚴重受損。她指控店家針對香港消費者作不良誘導消費，指深圳市監局已立案調查，又呼籲港人選擇有信譽莊女士商家或留港消費。

1月10日，涉事美髮店回應《香港01》表示，事件發生於2024年9月21日，收到莊女士投訴後的第二日便將2600元退還，並於10月10日在深圳市場監督管理局的調解下，簽訂「投訴調解協議書」。負責人李先生表示，事發5個月間他們多次對其進行免費補償，且獲莊女士的滿意評價，「不理解莊女士為什麽有一系列的這種舉動」，若莊女士持續在小紅書對門店及髮型師進行詆譭，他們將採取法律途徑維護名譽。

4女胸圍藏8條活蟒蛇闖關 福田口岸斷正 經鑒定為瀕危物種

近日，4名女子在內衣中藏匿瀕危蟒蛇圖走私，由福田口岸入境內地時被查。

黃埔花園AEON又遇竊 越南女涉偷20條女裝內褲及19件胸罩落網

黃埔AEON發生店舖盜竊案。警方於今午（10日）約4時06分接報，指一名女子在黃埔花園黃埔新天地的AEON內盜竊。警員趕到現場，經初步調查後拘捕一名女子，將她帶返紅磡警署調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。

俄女誤將行李輸送帶當成電動行人道 走上去「吸入黑洞」即消失

這真的不是整人節目！俄羅斯一名女乘客，日前誤把行李輸送帶，當成電動步道，竟然爬了上去還慘摔，正當眾人反應不及，她一秒消失在黑洞當中。