KK園區｜保安局專責小組赴泰國跟進被禁錮港人 將會見當地司法部
撰文：林遠航
出版：更新：
日前內地影星王星及一名24歲香港女子疑遭誘騙到緬甸詐騙園區，令港人被誘騙到東南亞國家並被禁錮從事非法工作的情況，再受到關注。保安局表示，當局官員今日將率領來自警務處和入境處的專責小組成員前赴泰國，進一步跟進有關求助個案。當局又指，執法部門至今共接獲28名港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中16人已回港。
保安局指，一直高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案。鑑於近期事態發展，保安局官員今（12日）將率領來自警務處和入境處的專責小組成員前赴泰國，進一步跟進有關求助個案。
局方又指，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象，執法部門至今共接獲28名港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中16人已回港。至於餘下的12宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。
專責小組在泰國期間，將會與中國駐泰王國大使館、由泰國總理主持的打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況，交流情報，並請有關當局盡力協助營救相關求助人士。
另外，為加強宣傳同教育公眾，警方機場警區聯同入境處昨日（1月11日）起，於香港國際機場離港層向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家的旅客派發防騙傳單，提醒市民提高警惕，提防誤墮騙局。
電騙營死灰復燃｜緬甸交克比KK園區更恐怖 分析軍閥華商如何勾結港人被賣豬仔至KK園區等地 兩男認訛騙等罪囚7年及3年 官斥惡劣王星被「賣豬仔」事件掀泰國旅遊退票潮 春節假中國客或降達20%王星被賣豬仔引全國關注 中國駐緬、泰使館再籲警惕高薪招聘陷阱王星凌晨從泰國返抵上海浦東 發文報平安：感謝祖國，感謝女朋友