啟德演練｜衞署：絕對沒有需治療病人受影響　僅兩學生檢查遲一天

啟德體育園今月24日及下月4日將有兩場大型演練，公務員事務局早預計數萬名公務員參與，衞生署調派約1700人參與。早前有病人反映由於人手調配，看診預約要更改。

衞生署今（12日）再回應事件，強調「絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響」。15宗非治療性的學生健康檢查需要更改預約，但全部事先已獲得市民同意，只有兩人預約延後一個工作天，其餘則提前2至10個工作天。署方又表示，日後會就演練作更周詳部署和加強內部協調。



政府將動員數萬公務員參與啟德體育園演習（楊何蓓茵FB）

啟用在即的啟德體育園近月進行多場演練，其中於本月24日（星期五）及下月4日（星期三）舉行的兩場大型演練。公務員事務局早前表示，全數77個政策局和部門均需派員參與，以模擬有數萬名觀眾參與體育園大型活動的情境。體育園已於上月19日通知所有政策局和部門為派員參與演練作準備，預先安排和調配人手參與演練，確保對公共服務的影響減至最少。

早前有病人反映，衞生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，導致病人的預約要改期。而據工會所知，啟德演練需要招募數萬名來自紀律部隊、建築署、康文署、衞生署等人員參與，如在晚上舉行，部份參與公務員須提前下班前往，令個別公眾服務受到影響。

衞生署：絕對沒有任何需要接受治療的病人受影響

衞生署表示，衞已按公務員事務局早前發出的指示「超前部署」，由各服務單位主管根據實際運作情況編配人員參與演練，並盡力避免公共服務受到影響。 經編配人員後，有15個學生健康服務個案需要更改預約。其中13人提前預約2至10個工作天，有兩人預約延後一個工作天，全部更改獲得市民同意。

署方表示，學生健康評估服務提供預防性質的恆常檢查及健康教育給學生，「絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響」。

衞署：日後會更周詳部署

衞生署又表示，就日後編配人員參與演練，衞生署會作更周詳部署和加強內部協調，盡力避免公共服務受到影響。