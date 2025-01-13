元朗721白衣人襲擊案 再有3男認暴動及傷人等罪
撰文：陳蓉
出版：更新：
元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，4名被指為白衣人的男子被控暴動等罪，其中3人的案件今（13日）在區域法院開審。三名被告均承認暴動罪，其中兩被告吳偉德及王浩昇亦承認傷人罪。
3名被告：吳偉德（38歲，保安員）、王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲，商人），同被控一項暴動罪及串謀傷人罪，指他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。3被告均認暴動罪，吳及王亦認傷人罪，鄭不認傷人罪，法官謝沈智慧在控方要求下准鄭的傷人罪存檔。
同案原有另一被告鄧兆雄（43歲，司機），他早前已認暴動及傷人罪，被判囚55個月。
案發經過
+10
案件編號：DCCC932/2023
721元朗站襲擊案 43歲白衣人認罪囚55月 家屬聞判說：黐線元朗721白衣人襲擊案 官斥白衣人不應私了 判商人入獄4年1月林卓廷721暴動案 官指港鐵管控措手不及 白衣人施襲令人不齒元朗721白衣人案 商人兩年後被捕 被裁定曾參與暴動兩罪成元朗721白衣人案 男商人否認暴動 傳東主證當晚在餐廳包廂元朗721白衣人 原審官忽略多項證據 脫罪王志榮須發還重新考慮元朗721白衣人案 商人被指曾向黑衣人擲地盤燈 將爭議身份辨認