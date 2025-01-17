大灣區懲教戰術技能挑戰賽結束　香港懲教署一隊奪得全場總冠軍

由香港懲教署主辦的首屆「大灣區懲教戰術技能挑戰賽」今日（17日）閉幕。經過連日比拼，賽事全場總冠軍由香港懲教署一隊奪得，亞軍及季軍分別由廣東省監獄管理局一隊和廣州市司法局贏得。



首屆大灣區懲教戰術技能挑戰賽1月17日舉行。總冠軍由香港懲教署一隊奪得。(懲教署Facebook圖片）

首屆大灣區懲教戰術技能挑戰賽1月17日舉行。總亞軍由廣東省監獄管理局一隊奪得。(懲教署Facebook圖片）

首屆大灣區懲教戰術技能挑戰賽1月17日舉行。總季軍由廣州市司法局奪得(懲教署Facebook圖片）

「大灣區懲教戰術技能挑戰賽」匯聚超過100名來自廣東省監獄管理局、廣州市司法局、深圳市司法局、澳門懲教管理局和香港懲教署人員參與。署方形容「大家以戰術會友」， 目標一同促進粵港澳大灣區懲教機構專業交流，以及提升懲教人員處理突發事件應變能力和專業水平 。

在閉幕儀式上，懲教署署長黃國興與保安局署理常任秘書長杜潔麗頒發各個獎項給獲獎隊伍。除了懲教署中西樂團表演助慶之外，更安排「附加賽事」，讓一眾出席的隊伍以輕鬆心情，從有趣競技遊戲中切磋互勉，進一步增進聯繫及友誼。