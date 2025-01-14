緬甸詐騙營｜11港人在緬甸、一人在柬埔寨 家屬求與專責小組會面
緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業率領專責小組成員周日（12日）急往誘拐中途站泰國，與當地政府特設小組及執法部門商討救人。保安局專責小組今晚（14日)回港，卓孝業表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。
數名被非法禁錮在緬甸園區港人的家屬今晚到機場「接機」，感謝專責小組努力，並遞交信件冀和專責小組進行會面，以進一步了解政府協助營救計劃及部署，令他們的家人早日可以平安回家。協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶表示，至今共收到八宗求助。
卓孝業：勿往泰國與緬甸、老撾及柬埔寨邊陲地帶
卓孝業深夜在本港機場見記者，表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。他指第一波及第二波詐騙營事件，共有72名港人被禁錮，無一是在泰國旅遊時被擄走。他強調今次所有求助者並非在旅遊期間被擄走，「泰國係一個相當安全嘅國家。」但指政府對泰國發出黃色旅遊警示，市民不要前往泰國與緬甸、老撾及柬埔寨邊陲地帶。
他指尤其緬甸邊境較為混亂，有武裝勢力；泰國當地人士有「傳統」溝通辦法，所以到泰國商討是有需要。
卓孝業表示，泰國當局非常重視是次事件，小組與泰國打擊人口販賣委員會、司法部下的執法部門和警方會見，獲得了更多有關園區的資訊，惟牽涉下一部行動，不便透露更多。他強調會真誠、盡全力去營救該批港人，希望在農曆新年前帶他們回來，讓家屬闔家團聚。
他又指，獲得泰國旅遊體育部副部長告知，泰國今個星期將宣布一系列保障遊客的措施，包括一個24小時的求助熱線，該熱線將有8種語言支援；另外，泰國將推出一款應用程式，使用者只要按下其中一個按鈕，就可以即時向支援中心發出其位置，並進行線上對話。
余德寶表示，部份家屬對被禁錮家人未能同機回來感到失望，「見到副局長返咗嚟，見唔到家屬返嚟。」他表示，給卓孝業的信中除要求會面外，也希望當局可向家屬提供被禁錮緬甸家人的資料。
他表示八位求助港人都被禁錮在緬甸地區，最新個案今日收到，涉事人在泰國入境，過去都曾求助政府部門、領事館，家屬希望能將其資料交到泰國方面跟進。
其中兄長被禁錮的Kelvin表示，希望港府同泰國當局盡快商討協助救人，在過年前可接到家人回港。
▼1月12日 保安局率團到泰國議營救詐騙營區港人▼
▼1月12日 被困詐騙營區港人家屬冀政府過年前把家人帶回港▼
卓孝業率領專責小組成員今日（14日）早上與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。
專責小組一行人隨後與泰國國家警察副總長（防止及打擊罪案）Prachuab Wongsuk會晤，反映有關求助個案情況，雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入分享經驗和交換意見。卓孝業下午與泰國旅遊與體育部副部長Jakkaphon Tangsutthitham和泰國旅遊警察局局長Saksira Pheuak-um會面，聽取當局保障遊客最新措施的簡介。
專責小組成員昨日（13日）與泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威會面，司法部轄下的執法部門首長，包括專責打擊販運人口活動的部門也有出席。卓孝業在會上反映有關求助個案的情況，獲對方積極回應。