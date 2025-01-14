緬甸詐騙營｜11港人在緬甸、一人在柬埔寨　家屬求與專責小組會面

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業率領專責小組成員周日（12日）急往誘拐中途站泰國，與當地政府特設小組及執法部門商討救人。保安局專責小組今晚（14日)回港，卓孝業表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。



數名被非法禁錮在緬甸園區港人的家屬今晚到機場「接機」，感謝專責小組努力，並遞交信件冀和專責小組進行會面，以進一步了解政府協助營救計劃及部署，令他們的家人早日可以平安回家。協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶表示，至今共收到八宗求助。



家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）向保安局副局長卓孝業（右二)交請願信。（廖雁雄攝）

卓孝業：勿往泰國與緬甸、老撾及柬埔寨邊陲地帶

卓孝業深夜在本港機場見記者，表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。他指第一波及第二波詐騙營事件，共有72名港人被禁錮，無一是在泰國旅遊時被擄走。他強調今次所有求助者並非在旅遊期間被擄走，「泰國係一個相當安全嘅國家。」但指政府對泰國發出黃色旅遊警示，市民不要前往泰國與緬甸、老撾及柬埔寨邊陲地帶。

他指尤其緬甸邊境較為混亂，有武裝勢力；泰國當地人士有「傳統」溝通辦法，所以到泰國商討是有需要。

卓孝業表示，泰國當局非常重視是次事件，小組與泰國打擊人口販賣委員會、司法部下的執法部門和警方會見，獲得了更多有關園區的資訊，惟牽涉下一部行動，不便透露更多。他強調會真誠、盡全力去營救該批港人，希望在農曆新年前帶他們回來，讓家屬闔家團聚。

他又指，獲得泰國旅遊體育部副部長告知，泰國今個星期將宣布一系列保障遊客的措施，包括一個24小時的求助熱線，該熱線將有8種語言支援；另外，泰國將推出一款應用程式，使用者只要按下其中一個按鈕，就可以即時向支援中心發出其位置，並進行線上對話。

兄長被禁錮的Kelvin及協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶對專責小組未能帶回有關港人感到失望，不過也感謝專責小組的努力。（廖雁雄攝）

余德寶表示，部份家屬對被禁錮家人未能同機回來感到失望，「見到副局長返咗嚟，見唔到家屬返嚟。」他表示，給卓孝業的信中除要求會面外，也希望當局可向家屬提供被禁錮緬甸家人的資料。

他表示八位求助港人都被禁錮在緬甸地區，最新個案今日收到，涉事人在泰國入境，過去都曾求助政府部門、領事館，家屬希望能將其資料交到泰國方面跟進。

其中兄長被禁錮的Kelvin表示，希望港府同泰國當局盡快商討協助救人，在過年前可接到家人回港。

保安局副局長卓孝業（右二)接收家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）的請願信，他稱可與他們會面。（廖雁雄攝）

▼1月12日 保安局率團到泰國議營救詐騙營區港人▼



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▼1月12日 被困詐騙營區港人家屬冀政府過年前把家人帶回港▼



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卓孝業率領專責小組成員今日（14日）早上與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。

專責小組一行人隨後與泰國國家警察副總長（防止及打擊罪案）Prachuab Wongsuk會晤，反映有關求助個案情況，雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入分享經驗和交換意見。卓孝業下午與泰國旅遊與體育部副部長Jakkaphon Tangsutthitham和泰國旅遊警察局局長Saksira Pheuak-um會面，聽取當局保障遊客最新措施的簡介。

專責小組成員昨日（13日）與泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威會面，司法部轄下的執法部門首長，包括專責打擊販運人口活動的部門也有出席。卓孝業在會上反映有關求助個案的情況，獲對方積極回應。