林卓廷等7人被指721暴動　林判囚37月　其餘6人囚25至31月

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等。控方指林卓廷曾呼籲眾人不要離開，目的為令更多人與白衣人對峙。林等7人早前被裁定暴動罪成，案件今(27日)在區域法院判刑。法官陳廣池稱，判刑要考慮政治大環境，亦需考慮當時暴動情況此起彼落，判刑困難在於既不能輕判，亦不能無基礎下重判，經考慮後，判林入獄3年1月，其中3個月准與47人案判刑同期執行，其餘6名被告囚2年1個月至2年7個月。



7名被告：林卓廷（45歲）囚37月、庾家豪（35歲）囚31月、陳永晞（37歲）囚31月、葉鑫昇（31歲）囚25個月、鄺浩林（26歲）囚31月、尹仲明（48歲）被判囚28個月，及楊朗（26歲）被判囚31月，他們被控一項暴動罪，指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。(詳看下表)

法官指案發當天多區示威，晚上元朗站又發生暴動。(香港01記者攝)

官判刑前重提2019年的轉變

法官陳廣池指，2019年是不少人的人生轉捩點，東方之珠黯然失色，不同政見人士如黃、藍對壘使社會嚴重分化。事件對不同政治光譜的人士有無名及無奈的痛，對於整個社而言卻是難容的痛。

案發當天多區騷動

事發當日，香港各區出現示威遊行，甚至騷亂，元朗地鐵站發生白衣人策動進行的暴動，一群非白衣人在閘內聚集，互相指罵甚至雙方互擲水樽，有人用消防喉射向閘外人士，造成另一場暴動。

判刑困難在於不能輕放亦不能重判

陳官形容，本案判刑的困難在於要考慮當時的政治大環境及暴力事件此起彼落，判刑時不能輕輕放下，也不能在沒有基礎下重判。

他又把他放在裁決書中的146張截圖加入判刑理由的附件中，並稱：「人就善忘嘅，唔提就唔記得個環境係乜野。」

法官陳廣池指判刑要考慮政治大環境，及暴動事件此起彼落，既不能輕放，亦不能在無基礎下重判。

市民去信法官為林卓廷求情

陳官又稱昨（26日）收到一封署名「香港市民」的求情信，想為林卓廷求情。陳官提醒，任何市民在法律程序未完結前，寫信予法官，某程度而言屬不當，若市民想為人求情，可以聯繫辯方律師等人。他讀出信中部分內容，讚揚林對社區服務的貢獻，又提及林在721事件中留在元朗站的的目的，望「公正嚴明」的陳官「明察秋毫」，給予較輕的判刑。陳官強調信中最後一句：「以免被旁聽人士及香港市民覺得有指鹿為馬之嫌。」

陳官又提醒在場的旁聽人士，任何行為都要承擔後果，不要因為喧嘩，而干犯藐視法庭罪。

721襲擊事件的發生經過

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林卓廷曾發帖文提醒市民要小心

控方案情指，當日香港各區出現示威遊行，甚至騷亂。林卓廷留意到元朗有白衣人聚集，於是在社交平台上發布帖文提醒市民要小心。晚上10晚許，林卓廷致電一名元朗警民關係組警長，透露正前往元朗。警長回應指警方正在元朗處理事件，指林到場或令情況更加混亂，著林不要前往。其後，元朗站有逾百人聚集，很多身穿黑衣的人到達元朗站，大多集中在收費區內，白衣人則在閘外，雙方互有對罵，並引發衝突。

七名被告被指曾作的暴動行為：

林卓廷判囚3年1月。（資料圖片）

首被告林卓廷：不斷大叫「大家千祈唔好退」，呼籲黑衣人不要後退；指示黑衣人站在前面，叫多些人從月台下來大堂與白衣人對峙；透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞，挑釁白衣人，判囚3年1個月。

官指林需就其產生效應負上刑責

陳官指林的角色明顯地有別於其他被告，他雖然沒有出手作出暴力行為，但他在當時作為立法會議員及政治人物，在社會上有一定知名度。他親臨港鐵元朗站，自然產生不同的效應，使對峙局面惡化，亦因其他閘內人的夥同效應而要負上刑責。

官斥林錯判刑勢令事件升溫

陳官又指，林見到有人手持寫上「保衛家園」的字牌，卻屢次定性對方是黑社會，亦從沒有在其直播視頻呼籲人要避開來元朗站，或到其他車站下車，或留在月台上不要到大堂，其錯判形勢，促使在閘內人士聚集，事件不斷升溫。兩派互相挑釁產生螺旋式惡化，令暴力無可避免地發生。

次浩庾家豪亦被裁定暴動罪成，囚31個月。(夏家朗攝)

次被告庾家豪：向白衣人大叫，做手勢挑釁對方入付費區；把一個告示板朝白衣人推跌，向白衣人投擲物件；用消防喉向白衣人射水，判囚31個月。

第三被告陳永晞，判囚31個月。(劉安琪攝)

第三被告陳永晞：用消防喉向白衣人射水，判囚31個月。

第四被告葉鑫昇被判囚25個月。(朱棨新攝)

第四被告葉鑫昇：把雨傘擲向白衣人；大叫和做手勢挑釁白衣人入付費區，被判囚25個月。

被告鄺浩林被判囚31個月。(朱棨新攝)

第五被告鄺浩林：挑釁白衣人入付費區，舉起中指，作出挑釁手勢；向白衣人大叫，不斷投擲物件襲擊白衣人，判囚31個月。

被告尹仲明被判囚2年4月。(朱棨新攝)

第六被告尹仲明：將一件物件擲向白衣人，被判囚2年4月。

第七被告楊朗：憤怒地指向一名白衣人，該名白衣人向黑衣人揮動雨傘時，楊看似準備襲擊對方；用消防喉向白衣人射水，被判囚2年7月。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/202