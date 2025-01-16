今日新聞8分鐘｜4賊劫金舖巴籍男落網｜河北釣場冰面破裂多人落水

西九龍公路貨車跌尾板 逾20輛車輾過集體爆胎 築車龍待援

西九龍公路今日（ 15日）發生罕見交通意外。下午5時19分起，警方陸續接獲駕駛者報案，指往西隧方向，途經奧海城對開，一輛貨車的金屬尾板鬆脫，遺在行車線上。尾隨駕駛者不為意下輾過，導致多輛汽車輪胎破裂，需要停泊在路肩等候救援。

網上片段可見，逾20輛私家車在路肩築起長長車龍，駕駛人士站出車廂等待，有交通警員及拖車到場。據悉，涉事貨車司機事後返回現場，承認尾板從其貨車意外墮下。相片顯示，涉事巨型鐵板擱在路中，幸意外中無人受傷。

車Cam直擊｜元朗貨車入路口倒車攔腰撼紅VAN 車身遭𠝹開玻璃盡碎

元朗發生交通意外。網上流傳一段車CAM片段，可見在今日（16日）約近中午時份，一輛重型貨車左轉入公庵路一個路口時，疑不夠位進入而倒車，惟一輛紅VAN從對面線駛至，貨車右邊車尾攔腰直撞小巴。紅VAN右邊車身被𠝹開，車窗全告粉碎，場面驚險。片主司機見狀亦不禁高呼「嘩！」

香港飛杜拜亞特蘭大冰島航空貨機引擎空中冒火焰 安全折返｜有片

今日（16日）下午3時19分相關部門接報，一架從香港飛往杜拜的亞特蘭大冰島航空（Air Atlanta Icelandic）貨機從香港國際機場起飛後，疑引擎故障，需要緊急折返，消防接報後於跑道戒備，至下午近4時，航機著陸香港機場，數部消防車在場戒備。從讀者向《香港01》提供的片段見到，涉事航機的引擎在空中冒出火焰，有指該波音744貨機疑有引擎熄火，事故原因仍正調查。

01獨家｜消息：啟德體育園就「巴塞訪港」報警 警拘宏美相關人士

西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽觸礁事件有新進展！

據《香港01》收到消息，啟德體育園已就「巴塞訪港賽事」報警求助。據了解，自稱是巴塞訪港賽事主辦方的「宏美集團」，日前透過公關公司向傳媒發放一幅聲稱是由啟德體育園發出的電郵截圖，園方曾就該幅截圖翻查所有紀錄，發現園方從未發出相關電郵，懷疑是「假圖」，向警方求助。消息稱，警方商業罪案調查科接手調查，近日曾向相關持份者錄取口供。據悉，商罪科已拘捕宏美相關人士。啟德體育園有限公司回覆《香港01》查詢時，僅重申尚未收到宏美集團提交申請文件，包括球會的合作證明。

上水劫金舖｜4賊挾贜逃遁 其中1巴基斯坦籍男匪八鄉落網

上水新豐路「南豐珠寶」搶劫案，4名蒙面賊人掠去一批金器登乘黑色寶馬私家車逃去。消息指，其中一名巴基斯坦籍劫匪在八鄉落網，新界北總區重案組正追緝其餘匪徒。

河北釣場冰面破裂多人落水 有人CPR急救 疑玩破冰釣魚出事

內媒報道，1月14日，河北唐山市玉田縣小明釣場冰面破裂，多名正在「冰釣」的人士落水，有人對獲救者進行心肺復蘇搶救，現場十分混亂。

頑皮黑白貓出走 被困安達臣道天橋梯間欄杆 消防出動救回

今日（16日）上午7時43分，有巿民途經秀茂坪安達臣道往秀茂坪道行人天橋，發現一隻黑白色花貓在5樓欄杆外，無法返回室內，甚是危險，於是報警。

九龍灣車禍｜行車證及車保文件曝光證未過期 女友盼警作公正判斷

九龍灣宏基街於1月3日發生涉及電單車的奪命車禍，根據當時車cam影片及閉路電視片段，27歲黃姓鐵騎士阿Ken駕電單車於上址行駛，當時後方有閃燈交通鐵騎尾隨，遇上一名在路中心攔路的休班海關人員，關員的手部與鐵騎士頭盔曾擦撞，其後頭盔飛脫，鐵騎士繼而撞柱身亡。

《香港01》最新取得姓黃死者的行車證及車保副本，亦與其女朋友取得聯絡，她澄清男友的行車證及保險均未有過期。事隔半月，她與黃男的媽媽心情仍未能平復，並希望警方能就事件嚴正執法及作出公正判斷。

緬甸詐騙營︱一名被禁錮港人成功被營救 下午已安全返抵香港

保安局局長鄧炳強今午（16日）在社交平台確認，其中一位被禁錮港人今早搭乘航班返港，並由保安局、警隊及入境處同事在機場接回，安全回港。根據保安局下午最新信息，其中一位被禁錮港人成功被營救，剛於下午安全返回香港，而保安局聯同警隊同入境事務處立即去到機場跟進，確認被救人士已經安全到埗，根據貼文所附圖片，被救人士是一位男性。