港鐵指控女乘客逃票真相大白　職員致電事主道歉並將退款

港鐵截查車票的手法近日成為全城熱話，一名曾姓女乘客上周在油塘站拍卡入閘後，被截查車票人員發現「沒有有效入閘紀錄」，指控她逃票。其後雙方糾纏半小時，女事主堅持拒絕簽署1,000元罰單被帶進房間，她指職員更稱不簽署就會報警及告上法庭罰5,000元。事主最終繳交1,000元罰款，但感到委屈，於是報警求助。



港鐵初時回應指，當時有職員懷疑有人不恰當使用特惠車票，因此要求檢查車票。不過事件峰迴路轉，港鐵人員今日（17日）回覆事主，還她清白。渷鐵職員致電她說，當日她入閘時拍八達通卡不成功，剛好後面有人拍了特惠車票「提示燈」亮燈，她未有察覺而同時入閘，職員道歉及表示會退款。



曾姓女事主稱看到綠色箭嘴及餘額才入閘。（《東張西望》畫面）

港鐵最新回應：查票組因特惠票「提示燈」亮起才趨前查票

事件峰迴路轉，港鐵今日回應指，事件發生日期為1月10日（上周五），公司於1月13日（本周一）收到事件中的女乘客的上訴申請，公司在過去數天加快相關上訴個案的處理，在檢視個案細節後，決定接納乘客的上訴，並於今天將結果告知乘客，並會與其跟進退回罰款。

港鐵表示，當日港鐵查票組人員基於事主入閘時，閘機前端的特惠票「提示燈」亮起，於是趨前查票。由於乘客當時所提供的八達通卡沒有拍卡記錄，於是根據附例發出附加費通知書。公司在處理其上訴時，詳細審視了多方面的資料，包括上訴人的理據、事件記錄、相關設備維修記錄及是否有故障報告，並查看了站內其他角度的閉路電視。

港鐵稱，在檢視了所有資料，特別是不同多個角度的閉路電視影片後確認該乘客在入閘拍卡當下，其八達通卡在閘機未及感應作入閘紀錄前，緊隨其後的乘客便以其特惠車票拍卡，致使該女乘客當時是以隨後乘客之八達通卡入閘，故她在通過閘機時，特惠票的「提示燈」亮起。

女事主稱，看到代表成功付款的綠色箭嘴及餘額191元才入閘。（資料圖片）

女事主稱看到綠色箭嘴及餘額才入閘 惟被指「沒有有效入閘紀錄」

無綫電視節目《東張西望》早前報道，曾姓女事主在上周五（10日）早上，在港鐵油塘站拍卡入閘，由於當時閘機顯示付款失敗的交叉符號，於是她退後再次拍卡，待看到代表成功付款的綠色箭嘴及餘額191元才入閘。不過她只前行約5步，一名女職員立即上前截查車票，並發現她並未持有效入閘紀錄，需要罰款1,000元。

被職員要求選擇簽名交罰款或報警上庭罰$5000

事主解釋沒有衝閘並拒絕簽名，惟女職員重申違反條例需要罰款。雙方糾纏半小時後，事主堅持不認罪，被女職員帶進房間「慢慢傾」，事主則要求翻查閉路電視影片，並安排站長處理事件。其後一名無表明身份的男職員向她說︰「OK咁我哋𠵱家就會報警，然後扣留妳張八達通告上法庭，再罰款五千蚊，你自己揀呀。」

事主「嬲到喊」簽名及繳交罰款 同晚感委屈報警求助

事主聽後感到害怕，考慮到趕時間離開，加上女職員聲稱上訴可取回1,000元，雖然「嬲到喊」，但只能老實簽名及繳交1,000元罰款。惟她在同日晚上仍感到相當委屈，於是報警求助，獲回應指無權查看港鐵的閉路電視，判定為民事糾紛，只可以備案。

女事主最終繳交罰款，但感到委屈，於是報警求助。（《東張西望》畫面）

港鐵初時回應︰入閘機運作正常、懷疑有人不恰當使用特惠車票

節目播出後，港鐵當時回應指，當時有職員懷疑有人不恰當使用特惠車票，因此要求檢查車票。惟該乘客提供給職員檢查的車票並無入閘紀錄，又表示身上無其他車票，鑑於乘客未能出示有效車票，職員需要根據附例執法，邀請到站長室跟進，並強調為「一貫既定做法，旨在保障乘客私隱」。

港鐵又指，當日出入閘機運作正常，沒有故障報告。不過女事主在節目中強調，當日職員查票時並無提及懷疑她使用特惠車票，又強調身上只有成人八達通，無任何其他車票。