開學前始拒免費安排手譯　教大聾生曾被勸退學　借貸籌錢堅持讀書

剛上映的港產電影《看我今天怎麼說》，講述三位聾人青年在社會局限中尋找自我的故事。現實中，聾人在生活和學習上歷經不同掙扎。



雙耳深度聽障的Anita，四年前入讀教大資助兼讀制學士課程，希望進修教學技巧。她指，校方於面試時稱，課程會提供手語傳譯服務，豈料臨近開學時，校方以資源有限為由拒絕安排，改為提供其它支援，如即時字幕、無線調頻系統（FM機）等。不過，種種方法也無法有效幫助Anita學習，她更一度被勸退學。



經過她多番爭取，校方最終資助不足三成的手譯費，其餘逾七成、即12.6萬由她自資。她沒有輕言放棄，透過借貸及朋友籌集資金下，摸爬滾打中完成3年課程。



教大自2013年取錄首位聾生，曾安排手譯服務，《香港01》向教大查詢，校方未有解釋何時取消安排手譯、不再提供服務的原因，僅稱會因應學生的特殊教育學習需要，提供適切支援。



【看聾人在大學怎麼說・系列一】



Anita入學後才知道校方未能安排手語傳譯服務。（廖雁雄攝）

校方面試當日曾稱安排手譯 開學前查詢未能提供

Anita入讀教大前已是手語導師，她形容當時教學技巧平平無奇，甚至有點「填鴨式」，於是報讀教大的教育榮譽學士（專業及職業教育）課程，是少數獲政府資助的三年兼讀制課程。

最初選擇教大，因Anita相信聾人學生可獲足夠支援。她雙耳深度聽障，左耳聽力損失達130分貝；右耳則為100分貝，在配戴助聽器下，聽到對話聲音，但不清楚內容，有需要靠手語傳譯上堂。她說，同患聽障的胞妹於2018年入讀教大時，獲免費安排手語傳譯服務；自己面試當日，亦有向校方查詢課程可否提供手語傳譯，獲告知會安排。

Anita於2021年入讀教大的教育榮譽學士（專業及職業教育）課程。（資料圖片）

豈料，臨開學前兩星期，她再向學校電郵查詢手譯安排，校方稱因資源有限無法提供，改為提供四個支援服務：透明口罩、連接助聽器的FＭ機（無線調頻系統）、安排同學寫課堂寫記、即時字幕。

然而，Anita認為四項支援的成效有限。她憶述當時正值疫情，家裏已存放許多透明口罩，毋須校方再額外提供。她又試過用FＭ機，助聽器連接系統後，聽力也無法處理，不能夠聽清楚教師講話。至於同學輪流寫筆記，她認為確實有幫助，但漸漸有些同學不再提供筆記，她坦言「都唔好意思再問同學攞。」

我妹妹比我早進教大讀書，她也是聾人，有完整的手語翻譯的支援⋯⋯我以為可以有一樣的安排，但沒想到原來是沒有的。 Anita打手語示意

甚麼是「伊三南樓」、「濕地」？

另一個輔助學習工具是即時字幕，在電腦下載軟件後，可將語音轉為字幕供閱讀。乍聽之下以為即時字幕方便，Anita向記者展示課後下載的錄音稿，內容有1.5萬多字、長達20多頁，文字之間沒有標點符號，綿綿麻麻的排列着，還有一些令人難以猜透的同音字：「衣衫襤褸」錯譯「伊三南樓」、「subject」錯譯「濕直」、「聾人」錯譯「龍人」或「農人」。她形容，即時字幕軟件準確度只有50%。

雖然校方提供多個即時字幕網站，但部份不時出現「網路錯誤」（network error），文稿不能夠順利閱讀；也有網站無法自動生成字幕，長達3小時的課堂，要不斷手動按掣，才能顯示文字。

聽障光譜很闊，部份弱聽人士或不懂手語，主要靠口形或聽力溝通，也許可透過FＭ機輔助學習。然而，對雙耳近乎「聽不到」的Anita來說，最適切的支援必然是手語傳譯。

試用一個月後，她再向校方要求提供手語傳譯服務，對方則回應說手譯費用高昂，希望同學使用科技如即時字幕等工具學習，並解釋政策需要考慮不同角度。大學有老師更向她表示，若果試用兩星期後仍覺得不合適，可以考慮退學，學校可以退回學費。偏偏這句話一直烙印在Anita的腦海之中。

我很想入來讀書，為甚麼他會想我退學？ Anita

其中一名協助Anita的手語傳譯員Athena（圖左）。（廖雁雄攝）

校方終資助不足三成手譯費 仍需付12.6萬靠銀行借貸等

她說，無意怪罪學校，明白事件屬政策問題，幸課程的教授及導師有出言相助，為她爭取手語傳釋服務，最終爭取「有一點點成果」。她指，第二個學年獲校方資助聘請手譯，金額只限提供144小時的手譯服務，對比3年共559小時的課堂，即資助額不足三成，只能應付四個科目。扣除資助後，她仍需自資12.6萬手譯費用，未計及約8.9萬元學費、購買參考書費用等。

面對額外的開支，她曾申請聾福會的獎學金；也有部份款項是朋友舉辦義賣活動及手語班所籌得，東拼西湊下籌得9萬元，但仍不足以應付學費等開支，於是她再向銀行借貸五萬元，「當時好節儉，要很省錢，盡量計算每項支出。」教大未有安排手語服務，Anita亦要自行委托慈善機構「語橋社資」安排。去年畢業的她，至今仍未還清所有銀行貸款。

本身讀書已經忙碌，另外要處理翻譯各樣事情，要記下傳譯員的時數，又要過數給他們，好像都多了一倍的行政工作要做。 Anita

圖中手語意思：手語傳譯很重要。（廖雁雄攝）

教大自2013年起首取錄聾生提供手譯

Anita尚且獲得大學資助部份手語傳譯服務，據其了解，往後入學的聾人學生，連資助也沒有。「讓我很不開心的是，我好像是最後一個有手語翻譯支援的學生⋯⋯我覺得很不公平。」

翻查教大網頁，校園有篇以「手語傳譯建共融課室」為題的特寫文章，稱自2013年起首次取錄聾人學生，因應學生的個人需要，設計各項包括手語傳譯在內的支援服務。據網頁指，校方曾為一名聾人學生安排兩名手語老師與她一同上課，作即時傳譯。

教大未答取消服務原因 稱按學生需要提供支援

《香港01》向教大查詢是否已取消手語傳譯服務、原因為何等，校方未有正面回覆，僅稱每年錄取過百位有特殊教育需要的學生，會因其需要提供學習上的適切支援。

現時八大獲教資會特別撥款支援有特殊教育需要學生，2022至2025年三個年期，八大合共獲資助6,750萬元，當中，教大佔340萬（詳見另稿）。

《香港01》向教大查詢，撥款中有多少用於支援聽障學生，校方未有回應，僅稱一直恪守教資會的指引善用特別撥款。而根據指引，撥款在一般情況下不應直接資助自資學位課程學生。