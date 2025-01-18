濫用公屋刑事化｜何永賢稱有信心年內立法　篤灰獎推出後舉報增

房委會早前宣布將修訂《房屋條例》，把2類濫用公屋行為刑事化，最高罰款5萬元及監禁一年。房屋局局長何永賢今日（18日）在電台節目中表示，對於在今個立法年度內完成相關立法有信心，並指已獲得多個政黨支持。



「舉報濫用公屋獎」本月15日起實施，她表示，近日舉報濫用公屋數字有上升，暫接獲200宗投訴，當中有四分一並非參與舉報獎賞計劃，另有市民誤將私樓、居屋等當成公屋單位，因此需時釐清和整理資料。



房委會早前宣布將修訂《房屋條例》，把2類濫用公屋行為刑事化，最高罰款5萬元及監禁一年。（資料圖片）

何永賢在接受商業電台節目訪問時指，過去發現有住戶將公屋單位出租，收取每月6000元至7000元租金，或經營健身室等這種嚴重濫用的行為，當局過去主要透過發出遷出通知書來處理有關違規個案，可能令濫用公屋的人士認為代價不大，「衰啲講搏得過」。

至於部分公屋住戶在單位內經營補習社等，這明顯違反租約但未達嚴重濫用程度的個案，何永賢強調政府會「情理兼備」地處理，以及會因應個案嚴重程度而有所不同，對較輕微的個案會先進行警告，若未有改善便會執法。她又指出當局設有上訴機制，有120多名委會處理有關個案。

何永賢指過去發現有住戶將公屋單位出租，當局過去主要透過發出遷出通知書來處理有關違規個案，可能令濫用公屋的人士認為代價不大，「衰啲講搏得過」。（資料圖片/梁鵬威攝）

接獲約200宗舉報 部份非公屋單位 仍需分門別類

「舉報濫用公屋獎」本月15日起實施，成功舉報者可獲發獎金3000元及感謝狀。何永賢表示，實施後舉報數字有所上升，大約有200宗，不過有關資料仍需整理，因為有部分市民誤認私人屋苑、居屋、租置計劃等單位為公屋；當中有四分之一表示並非參與獎賞計劃。至於濫報情況，她指出市民在舉報時需實名並與專門小組會面，相信有助減少濫報。她又認為，市民舉報的動機主要是為了維護鄰里關係，而不是為了獎金。

她又估計，計劃實施後舉報數字會增加一倍，約為2600宗，但假設只有一半為成功舉報個案，即政府會花費300多萬以獎勵成功舉報的市民。她又表示，舉報濫用公屋有助當局收回公屋資源，並可縮短公屋輪候時間。