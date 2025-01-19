逾60港大生墮詐騙失6000萬　學生須填警方問卷　否則不准入圖書館

香港大學上星期四（16日）向學生發電郵，指近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元。校方要求學生填寫警方提交的多選題問卷，以提高反詐意識及警覺性，否則無法進入圖書館和學習空間。



香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日）向全體學生發電郵，要求學生填寫問卷，提高反詐意識。

香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日），以「聯合打擊現金詐騙行動：保護香港大學學生」為題，中文及簡體字並行，透過學院向學生發電郵。電郵附有一張警告圖片，以簡體字寫着「陌生來電，自稱官員，要你繳錢，掛斷！」。圖片上附有中心的聯絡方式，以及香港警方反詐騙協調中心「防騙易18222」24小時熱線。

電郵內文指詐騙是全球性問題，形式多種多樣，包括電話、網購、投資、網絡情緣等詐騙方式。近月已有60多名港大學生成為詐騙案的受害人，損失超過6,000萬港元。校方要求學生1月20日至2月10日期間填寫警務處提供的多項選擇題問卷，提高意識及保護自己。如果未完成問卷，可能無法進入圖書館和學習共享空間。

港大校園電視：暫僅社科院學生收到電郵

香港大學學生會校園電視昨晚（18日）在社交媒體表示，暫時只有社會科學學院學生收到電郵。有經商及管理學院學生收到來自學習系統發出的電郵，指他已完成一個名為「CEDARS Anti-Scam Learning Kit」的課程，但學生稱從未得悉。