今日新聞8分鐘｜躁底外賣男大鬧麥當勞｜裝修糾紛士多遭淋紅油

藍田八旬婦捱客貨車撞一度昏迷 44歲男司機涉危駕被捕

藍田今日（19日）清晨發生車禍。一輛客貨車駛至啟田商場停車場對開時，撞倒一名正在推手推車的86歲姓廖婦人。傷者陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院接受搶救，送院後回復半清醒。經初步調查，44歲姓蕭男司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，現正被扣留調查。

山頂獨立屋豪宅遇竊失古董 獨行賊事敗跑山坡逃走 警搜山追賊

山頂發生爆竊案。今日（19日）凌晨3時許，一名可疑男子潛入山頂道76號「東蘆」一幢獨立屋進行爆竊，50歲女戶主見狀報案，衝鋒隊接報迅速趕至，賊人見事敗立即往附近山坡逃跑，警員見狀衝落山坡追賊，隨後機動部隊和警犬奉召到場搜山，在山坡發現一個裝有古董的袋，懷疑與案有關。

深水埗劏房女租客疑觸電倒斃浴室 夫懷疑妻漏電下觸碰電熱水爐

一名44歲女子昨日（18日）在深水埗基隆街劏房住所暈倒，當場不治。據悉死者近日患上急性咽喉炎，亦不排除死因與觸電有關。死者方姓丈夫，今日到基隆街打點太太身後事，據他所知劏房住戶前日晚上通知包租婆有漏電情況，翌日包租婆上門始揭發太太在浴室暈倒死亡。方先生估計太太在漏電情況下觸碰到電熱水爐，引述機電署指懷疑單位漏電無跳掣引致意外。

疑不滿遭無視 大圍躁底外賣男大鬧麥當勞 舉雪糕架擲職員被捕

大圍新翠邨麥當勞昨晚（17日）發生襲擊案，一名Keeta外賣員在麥當勞取餐期間，懷疑不滿遭職員無視，舉機拍攝職員並上載到社交平台，又舉起雪糕架擲向職員。職員遂報警求助，警員到場後以涉嫌「普通襲擊」拘捕該名外賣員。香港麥當勞發言人回覆查詢表示，員工的安全是公司的首要考量，重申不接受任何暴力行為。《香港01》現正向Keeta查詢事件。

天眼直擊｜荃灣士多遭2歹徒淋紅油、扔追數傳單 疑涉裝修費糾紛

今日（19日）上午10時20分，荃灣三陂坊2號地下一間士多，懷疑因為少東捲入裝修糾紛，遭人淋紅油、灑追數傳單，嚇煞東主老夫婦。警方將列作刑事毀壞處理。

尖沙咀兩餸飯食肆疑爐頭搶火 黑煙滾滾直攻半空

尖沙咀發生火警。今日（19日）下午3時59分，宜昌街6A號地下一間售賣兩餸飯的食肆起火。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約15分鐘後將火救熄，10人自行疏散，幸無釀傷亡。據了解，疑員工在廚房起油鑊準備煮食時，搶火燒着油煙槽引發火警。警方及消防正調查起火原因。

尹錫悅支持者怒闖韓國法院破壞 大批警察前往驅散

韓國一家法院周日批准逮捕總統尹錫悅，稱「擔心」他可能會「銷毀證據」。在聽說尹錫悅的拘留期限被延長後，一些尹錫悅的支持者在上午3時左右闖入法院，破壞財物，襲擊警察，並高喊尹錫悅的名字。大批警察試圖鎮壓大樓內的示威者。

啟德主場館首場演唱會有觀眾怨入場「等得耐」 最終遲半小時開騷

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。演唱會原定於傍晚6時正舉行，惟至傍晚6時20分，場館外仍有數百名以上觀眾排隊，未能進場。有觀眾抱怨說：「企到完場呀我哋。」慈善演唱會最終約6時半後開始，而場外仍有觀眾排隊。

兩女子攜帶近50斤冷凍雞肉過關 福田口岸被查

近日，兩名女子違規攜帶近50斤冷凍雞肉從福田口岸入境內地被查。