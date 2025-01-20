黎智英接受盤問｜向蔡英文推薦郭明瀚　黎認想重建美台的外交

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（20日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第29天自辯。黎在控方盤問下指台灣2017年的駐美團隊，工作效果欠佳，黎因而向台推薦其好友郭明瀚(James Cunningham)，即美國前駐港總領事，以重建美台之間的外交途徑，並著蔡英文的「左右手」江春男安排黎、蔡和郭明瀚會面，他支付郭明瀚的旅費，三人最終於2018年會面，郭明瀚力陳他可在華盛頓做甚麼，猶如「面試」，但蔡稱要和外交部商量，故未達成共識。



黎智英。(路透社)

台蘋出錯才續付款給江

黎智英先講及，中華文化總會副會長江春男未為《台蘋》撰文後，仍有江付款。黎稱是《台蘋》疏忽，但他沒有要求江還款，因這是《台蘋》出錯，若追款會感到尷尬。

無就會見蔡英文而付錢給江

控方指，美國退役上將Jack Keane、前副國防部長Paul Wolfowitz和時任台灣總統蔡英文會面，黎因江安排會面而向他付款，黎否認。法官李素蘭問，黎有否就會見蔡英文向江付款，黎稱沒有，強調江為蔡工作，不會給錢江。

付顧問費因為在台有大生意

法官李運騰質疑，為何Jack Keane、Paul Wolfowitz和時任台灣總統蔡英文會面，黎向Jack Keane和Paul Wolfowitz付顧問費，黎稱他在台灣有大生意，台灣又是華人地區唯一有民主的地方，想為台灣想些事情。

黎智英稱付款給江春男（前左）是因《台蘋》出錯。（中央社）

黎智英曾與蔡英文及郭明瀚作三人會面。（翻攝蔡英文X）

郭明瀚（James Cunningham）於2005至2008年擔任美國駐港領事，他之後曾擔任駐以色列、阿富汗大使。（美國國防部圖片）

否認是中間人

控方續問，黎和美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)的關係，黎指和郭明瀚屬朋友，經常見面，而郭明瀚和拜登政府關係密切。控方問黎於2017年6月23日向Mark Simon發送訊息，提及想把郭明瀚介紹予江春男認識。黎說因當時台灣的駐美團隊效果欠佳，故向台推薦郭明瀚。控方指黎是中間人，黎否認，強調只是想提供幫助。

江是蔡的左右手不是枱底人

此外， 黎於同年10月18日向江發送的訊息，稱：「台灣應該更進取，重建和美國的密切關係，我們不能單靠美國的責任，去得到他們的支持，這並不足夠，我們需要作出貢獻。」法官李運騰問江是否「枱底人」，以及黎是否想在「枱底」影響台灣的政策。黎否認，指江是蔡的「左右手」，不是「枱底」。

為郭明瀚支付旅費

黎指當時著江安排他、郭明瀚和蔡英文見面，他支付郭明瀚的旅費，並非顧問費，他否認為美國工作，亦非台灣的代理人。三人最終於2018年3月15日見面，他形容郭明瀚在該次見面如同「面試」(interview)，他不斷推銷他在華盛頓可做的事。蔡稱要和外交部商量，會議未有共識。

官質疑黎很熱衷美台建交

控方展示黎於2018年6月16日，向江發出的訊息：「我和Jack and Paul傾過一些他們的看法，他們認為現在的Trump administration 是台灣與美國深入建交的最好時機。」黎指和美國深入建交是Jack Keane和Paul Wolfowitz的說法，他沒有表明支持與否。法官李運騰指，黎很熱衷此事，黎稱只想嘗試提供協助。控方即指，黎想幫助美國，黎否認，強調需要協助的是台灣。

有叫江安排會與台外交部長見面

此外，黎在訊息著江替他相約「Joseph」。他指「Joseph」是當時台灣的外交部長，他當時對在華盛頓建立外交渠道很謹慎，黎想知道其想法。

無向拜登政府宣傳蘋果

控方亦展示Mark Simon於2020年5月向黎發送的訊息，提及郭明瀚可介紹拜登政府的合適人選，讓他講述支持《蘋果日報》和香港的新聞自由。控方指，黎想向拜登政府宣傳《蘋果》，黎指此事是Mark Simon提出，這事最終沒有發生。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要