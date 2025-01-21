吸新血｜社署倡設「護理保健師」專業職級　護理員培訓加實務知識

為挽留人才並吸引新人入行，社會福利署前年七月成立「院舍康健服務人手檢討督導委員會」，全面檢視院舍員工的技能及資歷要求的工作，並撰寫顧問研究報告。報告今日（21日）出爐，委員會提出4項建議，包括建議增設「護理保健師」專業職級，在護理員證書課程加入更多職業相關知識的培訓等。社署同意顧問研究報告的主要結果和建議，稍後會向立法會匯報，並落實報告的建議。



社會福利署前年七月成立「院舍康健服務人手檢討督導委員會」，全面檢視院舍員工的技能及資歷要求的工作，並撰寫顧問研究報告。（資料圖片／黃浩謙攝）

社署2023年七月成立「院舍康健服務人手檢討督導委員會」，就全面檢視院舍員工的技能及資歷要求的工作提供意見和指導，從而為院舍員工建構專業標準和晉升階梯，挽留人才並吸引新血入行。檢討工作於去年年底完成，顧問已將經委員會審議的研究報告提交社署，並獲社署接納。

顧問研究報告提出4項主要建議，指隨着社會高齡化，院舍業界對專業的護理服務需求越趨殷切，社福界需培育專屬的專業護理人才以持續支持業界穩健發展。

報告建議社署增設「護理保健師」專業職級。（資料圖片／黃浩謙攝）

建議增設「護理保健師」專業職級 由社署發牌

報告建議社署增設「護理保健師」專業職級，涵蓋護理與保健兩方面的職務，著重實務操作，在安老院、殘疾人士院舍及其他單位專責提供護理程序。在設立該職位初期，建議首先邀請擔任現職註冊保健員最少三年的人士接受培訓，以取得專業文憑。該文憑屬資歷架構級別四，總學習時數為760小時，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程的要求一致。

報告同時建議社署修訂《安老院規例》和《殘疾人士院舍規例》，將新職級引入相關規例，院舍可聘用登記護士或「護理保健師」以符合有關法定人手要求。發牌方面，報告建議參考現行保健員的規管機制，由社署負責其註冊、評核及投訴等事宜，註冊或註冊續期的有效期限不超過五年。

委會員認為，該職級可吸引有志在社會福利界發展的人士加入，而且可為保健員提供晉升及發展前景，有助挽留人才；同時可讓院舍更靈活運用人力資源，減少與醫護界競爭人才，有助紓緩院舍人手緊張的情況。

報告建議社署調整「護理員進階訓練證書課程」的培訓內容，減少證書課程的語文科學習時數，相應增加職業相關知識的培訓。（資料圖片／黃浩謙攝）

建議調整護理員培訓課程內容 增加實務操作知識

報告又建議社署調整「護理員進階訓練證書課程」的培訓內容，減少證書課程的語文科學習時數，相應增加職業相關知識的培訓，令擔任保健工作的護理員掌握更多實務操作經驗和能力。

另外，報告又建議院舍營辦人採取增加職業發展及晉升機會、應用資訊科技及樂齡科技和鼓勵院舍員工接受培訓等措施，吸引和挽留員工。

社會福利署表示，署方同意顧問研究報告的主要結果和建議，稍後會向立法會福利事務委員會匯報，並逐步落實顧問報告的建議。 （資料圖片）

社署同意報告內容 稍後向立法會匯報並落實建議

社署發言人表示，署方同意顧問研究報告的主要結果和建議，稍後會向立法會福利事務委員會匯報，並逐步落實顧問報告的建議，為社會福利界培育專屬的護理專業人才。