8男女涉放炸彈　包括明愛醫院及羅湖站等爆炸事件　3名被告罪成

2020年初香港接連發生爆炸事件，包括明愛醫院急症室及羅湖站，在一周內均有物件爆炸，警方約一個月後拘捕多人，疑他們不但與上述兩事件有關，更疑策劃在同年3月8日在將軍澳周梓樂悼念會上放威力更強炸彈。控方最後檢控5男3女，其中7人被控聯合國《反恐條例》下的罪名，餘下一人則涉企圖製造炸彈，他們否認全部控罪，案件經逾160天審訊，陪審團退庭商議3天半，今(4)日裁定首7名被告的串謀對訂明標的之爆炸罪不成立，其中3名被告：何卓為、李嘉濱和張家俊的交替控罪串謀導致爆炸罪成立。其餘5被告的罪名均不成立。



第五被告楊怡斯被控方指稱有份運送爆炸裝置到羅湖站，她被裁定罪名不成立。(鄭子峰攝)

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

8名被告裁決表

八名被告的關係：

控方指首5名被告：何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊，及楊怡斯，是案中主謀，他們都涉及明愛醫院爆炸，或/和羅湖站爆炸事件，5人亦同時被指涉有份策劃在將軍澳周梓樂悼念會上放爆炸裝置，另兩名女被告張琸淇及何培欣，分別是兩名男被告吳子樂及何卓為的女朋友，(詳見關係圖)，她倆被指有份參與策劃第3次事件，但兩「女友」參與的角色相較輕微。第八被告周皓文是涉案相關群組的成員，控方認為他企圖製炸彈。

與案相關的2單位及群組

控方指證據顯示，眾被告均曾出現在大角咀宏創的503單位，該單位由首被告何卓為租用，認為部份被告曾在該單位試製炸彈；此外，警方亦在同大廈的1008室發現大批化學物品，該單位由次被告李嘉濱租用，疑是用來存放製造炸彈的原材料。眾被告多個Telegram群組聯絡，包括一個名為「烘焙同好會0.3」的群組，並指眾被告曾在該群組內商討策劃第三次事件。

各名被告的角色及辯解

首被告何卓為

何卓為稱他因當時經濟拮据，故分租了503室次被告及其他示威者，他指李嘉濱和吳子樂才是主謀，疑兩人在其503室單位內製爆彈，何強調無參與其中。控方指何在群組以「五飛」之名討論計劃，何稱那些留言並非由他所發，而是其朋友「阿蛋」用其帳戶發出。

首被告何卓為被控方指是案中主謀。(網上圖片)

次被告李嘉濱及第三被告吳子樂

兩被捕後曾招認，他們均指何卓為才是主謀，兩人又稱遭何恐嚇，擔心家人會受牽連或會被殺，才被迫參與及配合何的要求，他們又稱只是製作煙霧彈而非炸彈，強調無意傷害任何人。他們審訊時稱遭警方「打、嚇、氹」，才作出認參與事件。

第四被告張家俊

張被捕後腿骨骨折，雖然警方指張是上廁所時自己滑到，但張稱是遭警員打至如此，強調他與事件無關。張認曾到503室找何卓為飲酒，但否認與任何爆炸事件有關。但控方指一些疑為張的帳號，曾在涉案群組上積極討論事件，多名被告的招認口供，亦指張負責製造及安裝爆炸物的引爆裝置，及寫相關的程式。

第五被告楊怡斯。(黃浩謙攝)

第八被告周皓文。(陳曉欣攝)

第五被告楊怡斯及第八被告周皓文

女被告楊怡斯被指在羅湖站的爆炸事件中，負責把裝置運送到羅湖，並放置在一列車廂內，而在楊家搜到的八達通，亦顯示當天曾在相約時間到過羅湖。警方指楊亦有參與策劃周梓樂悼念會的爆炸事，並為群組的人購備易容物品，包括面具、假髮及假鬚等。楊被捕後無招認，她指八達通的記錄不足指證她是放裝置的人，又質疑警方監察行踪的證供並不穩當，認為警方或認錯人。

第八被告周皓文不涉3次爆炸事件的控罪，但警方在其家搜出聚氨酯樹脂、氧化鐵粉、糖霜等，另有3D打印機等工具，專家認為這些物料足以製造炸彈。但辯方指這些物料並非只能製造炸彈，也可有其他合法用途，同時群組的留言亦未能證明甚麼，認為控方證據不足以證明周企圖製炸彈。

第六被告張琸淇負責管理眾籌資金。(陳曉欣攝)

兩名女友被告：張琸淇及何培欣

張琸淇稱她該段期間只在陪其男友吳子樂，她是被人加入群組，甚少有參與討論；何培欣稱當時是何卓為的女朋友，只是陪他買東西，並無參與策劃。

惟控方認為，涉案群組涉案期間一直在討論放炸彈的事，各被告作為群組成員，應知有人在策劃嚴重罪行，他們沒有主動離開，已屬參與。

案件涉及的3件事件：

事件一 明愛醫院爆炸案 (只涉4名被告)

事件二 羅湖站爆炸案 (只涉3名被告)

事件三 周梓樂悼念會假墓碑炸彈，策劃中未有爆炸事件發生，涉首7名被告

控方指事件三的策劃詳情：

首7被告均涉及第三次事件，首4名被告被指涉製作及放置炸彈的安排，餘下3名女被告則涉準備祭壇及易容物品，管理眾籌資金，及做哨兵等。詳細時序如下：

2020年２月９日，何卓為在TG群組表示：下次8號晚上將軍澳祭周同學。

2月中，李嘉濱和吳子樂討論用硫酸和硝酸「整蛋糕」（控方指為炸彈）。

3月5至6日凌晨，何卓為和李嘉濱在群組發出試爆影片。

3月6日，何卓為和女友何培欣買2公斤硫磺，7名被告同晚在嘉頓山聚會。

3月7日晚，警方在503室拘捕吳子樂與張琸淇，並在相約時間在不同區域拘捕其他被告。

3月8日將軍澳並無爆炸事件發生。

其他控罪詳情

次被告涉帶警方搜錯屋

次被告李嘉濱在年3月7日晚在旺角被捕後，曾被帶返其於西環的住所搜查，但李涉嫌明知他已搬到西環梅芳街2C室居住，卻帶警察到他約一星期前所住的1A室搜查，警方事後才發現搜錯屋，李因而被控一項妨礙司法公正罪。

第八被告只被控企圖製炸彈

第八被告周皓文不涉3件與爆炸相關的事件，但他是部份涉案群組的成員，並曾在一個名為「BBQ關注組」群組討論疑似製作炸彈的話，包括：「大家仲有無興趣BBQ試E粉」、「選址要好d」及「因為我想試大量，又驚人以為山火」等，被控企圖製作炸彈罪。

案件編號：HCCC 186/2022