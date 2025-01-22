黎智英接受盤問｜百萬人上街或聽了黎的說法　黎稱無如此影響力

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（22日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第31天自辯，並繼續接受控方的盤問。黎庭上指，政府提出修訂《逃犯條例》，真正目的是要把政權的敵人送返內地受審，又指若只是針對謀殺案疑犯，便不會有百萬人上街遊行。法官杜麗冰便指，該百萬人可能和黎一樣存有誤解。法官李運騰亦指，該百萬人或聽從黎的說法，黎稱他沒有如此影響力。



黎智英指修訂《逃犯條例》的真正目的，是要把政權的敵人送返內地受審，法官即指他存在誤解。

黎又指，若只是針對謀殺案疑犯，便不會有百萬人上街遊行。法官即指或他們也與黎一樣解。（資料圖片）

控方質疑黎訪談時圖誤導觀眾

黎智英今作供時講及，他於2019年7月的美國行程。於同年7月10日，他和美國的保衛民主基金會進行訪談。當時主持稱香港政府以引渡謀殺案疑犯為籍口，修訂《逃犯條例》，真正目的是要把政權的敵人送返內地受審，而黎智英當時同意此說法。控方指政府提出修例的目的，是想堵塞漏洞，黎在訪談時卻試圖誤導觀眾。

黎自言沒有如此影響力

黎否認誤導，強調相信主持的說法，又稱若只針對謀殺案疑犯，便不會有百萬人上街。法官杜麗冰說，該百萬人可能和黎一樣存有誤解，黎即回應說：「你可以這樣說，但我不同意。」法官李運騰隨即指，該百萬人或聽從黎的說法，黎說他沒有如此影響力。

黎指蓬佩奧無提制裁中港官員子女

就時任美國國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel在訊息中，建議黎和蓬佩奧見面時，可提出制裁中港官員的子女，黎指蓬佩奧之後沒有提及制裁中港官員的子女。

控方指黎在文章曾提可拒批簽證

控方展示於2019年8月8日，黎智英傳送予助手Mark Simon的訊息，當中提及一篇黎擬出版的文章。黎在文章稱，希望美國人去信其議員，利用制裁阻止中國侵害港人的自由，又指美國政府可以拒絶向中港官員的子女，批出學生簽證。法官李運騰質疑黎說法矛盾，法官杜麗冰亦稱，拒批出簽證屬制裁。黎強調兩者不同，制裁是把該些學生送返內地，文中所指的是拒批出簽證。控方質疑黎說法予盾，黎回應：「對於我而言，不是，但你可以這樣詮釋。」

同意在學生簽證議題上進取

控方繼而指出黎於2020年5月29日在《紐約時報》刊登的文章〈Do My Tweets Really Threaten China’s National Security?〉文中提及報復中國打壓香港的方法，包括撤銷中共和香港官員子女的學生簽證。黎同意撤銷簽證屬制裁一部份。控方指黎起初只講及拒批簽證，其後提出撤銷簽證，指他立場越來越進取，黎同意在學生簽證此議題方面，屬越來越進取。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要