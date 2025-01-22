警隊鑑證實錄　一套漫畫百科全書誕一個鑑證專才　那怕蛆蟲與蒼蠅

他，名叫童俊凌（Roland），現時是警隊鑑證科高級督察，加入警界前曾在醫院放射部工作，中途轉跑道，除了是渴望從另一個範疇貢獻社會，父母與一套漫畫，也造就了這位鑑證專才的誕生。

童俊凌在最新一期《警聲》分享道，當年一套母親送上的漫畫百科全書，激發他對科學的濃厚興趣。

母親令他愛上科學，父親則間接引領其投身警界。童俊凌父親退休前是鑑證科警長，但童俊凌一直覺得「子承父業」非刻意，到接受正式鑑證訓練期間，才意識到父親早已在其人生路上作出啟蒙。

童俊凌說一次課堂中，教官展示一篇1999年《警聲》報道，當時鑑證科人員處理一宗入屋謀殺案，因懷疑兇手沿外牆煤氣管爬上單位犯案，故此請工人在現場搭棚，讓他們得以沿大廈逐層攀爬套取指模。原來那人正是童俊凌父親，看着報道與父親相片，童俊凌深深感受到其專業精神。



童俊凌現時是警隊高級督察鑑證科，加入警界前曾在醫院放射部工作，中途轉跑道，除了是渴望從另一個範疇貢獻社會，父母與一套漫畫，也造就了這位鑑證專才的誕生。（《警聲》）

鑑證科主要工作，是在罪案現場套取指模和DNA，經常要接觸屍體，童俊凌說有時屍體腐爛，現場會出現大量蛆蟲和蒼蠅，就算穿上保護衣和戴上口罩，蒼蠅還是有機會鑽進來：「但無論環境有多惡劣，亦絕不會影響到我們的搜證工作。」

加入鑑證科3年，童俊凌形容最大感受是部門在技術和資源上不斷提升，例如擴充實驗室、強化指模鑑證，最近更將警車改造成流動實驗室，方便團隊戶外勘察、實地調查和化驗。他相信這些與時並進的優化，能確保香港警隊提供更優質、更高效和更全面的服務，在鑑證專業上維持世界一流水平。

一次課堂中，教官向童俊凌展示了一篇1999年《警聲》的報道，當時鑑證科人員處理一宗入屋謀殺案，因懷疑兇手沿外牆煤氣管爬上單位犯案，故此請工人在現場搭棚，讓他們得以沿大廈逐層攀爬套取指模，那人正是童俊凌的父親童木運。（《警聲》）

投身警隊七年，童俊凌2021年成功申請加入鑑證科，不單是由於他的學歷與資歷，背後更有一段淵源故事。

童俊凌在最新一期《警聲》分享道，一套母親送上的漫畫百科全書，令他發現透過科學可以認識宇宙萬物，激發他自小對科學的濃厚興趣。在外地讀大學時主修化學的他及後回港完成化學博士課程，曾在醫院放射部工作，學以致用。

母親令他愛上科學，父親則間接引領其投身警界。童俊凌在醫院服務一段時間後，渴望從另一個範疇貢獻社會。由於他父親退休前是鑑證科警長，經常分享警察故事，加入警隊自然成為其轉跑道的首選，結果投考督察一擊即中。

在警隊工作的頭四年，童俊凌有三年時間駐守刑事調查隊，協助偵破不少案件。2021年，他得知鑑證科有空缺，立即申請：「我很喜歡刑偵工作，而鑑證是刑事調查非常重要的一環，同時能發揮我的專業知識。」

一直覺得「子承父業」非刻意，童俊凌在接受正式鑑證訓練期間，才意識到父親早已在其人生路上作出啟蒙，他說：「一次課堂中，教官展示了一篇1999年《警聲》的報道，當時鑑證科人員處理一宗入屋謀殺案，因懷疑兇手沿外牆煤氣管爬上單位犯案，故此請工人在現場搭棚，讓他們得以沿大廈逐層攀爬套取指模。」

1999年的報道中，一名鑑證科人員說：「既要勾緊棚架、又要騰出手來工作，確實吃力！」原來，他正是童俊凌的父親童木運。看着報道與父親的相片，童俊凌即憶起當年有日父親回家，手臂被刮得傷痕纍纍，令他深深感受到其專業精神。