今日新聞8分鐘｜勝和男元朗街頭捱亂刀｜竊賊闖葵涌貨倉偷4噸花膠

天眼直擊｜歹徒爬欄潛入八鄉二手車買賣場 向4車淋起漆水刑毀

今日（22日）上午8時45分，八鄉錦田公路近八鄉警署一個二手車買賣場，有4部私家車被人淋起漆水毀壞。現場閉路電視拍攝到，一名歹徒凌晨爬欄杆潛入作案。負責人稱沒有結怨，原因不明。

大地任我行｜元朗Benz無視途人剷行人路 警將控64歲男不小心駕駛

周一（20日）網上瘋傳一段車cam片，顯示一輛平治私家車在元朗鳳攸北街，無視正等候過馬路的途人，由行人過路處「直剷」行人路行駛，途人連忙走避，尾隨車輛目擊者亦不禁「嘩」一聲驚呼，有網民直斥司機行為屬「危駕」。

警方今日（22日）表示，留意到近日網上流傳一段短片，片段中顯示1月20日下午約4時45分，一輛沿鳳翔路右轉入鳳攸北街的私家車，涉嫌左轉駛上行人路，其間令途人向兩邊走避。新界北總區交通調查隊人員主動調查案件，經深入調查後，將控告一名64歲姓陳男司機，涉嫌「不小心駕駛」。

台灣桃園機場的士自炒撞壆 香港女乘客腦出血留醫ICU或須開刀

台灣桃園機場發生涉及港人的嚴重車禍。台灣傳媒引述航空警察局表示，一輛的士昨午（19日）由航站南路出發，駛往第一航廈方向；途經塔台路彎位時，失事猛撼路中分隔石壆，車上2人受傷送院。消息稱，事發前的士在公路搖擺不定，當地警方正循姓藍司機的精神狀態，調查意外原因。

據了解，傷者包括一名香港女乘客，她疑沒有扣好安全帶，傷勢嚴重，經檢查後有腦出血情況，送院後需留醫深切治療部，待家人趕抵簽署文件後，要開刀做手術。入境處回覆《香港01》查詢，指接獲相關求助，已即時按家屬意願，提供適切意見及可行協助。

大灣區航空：2、3月取消128航班涉5500乘客 已提出停辦首爾航線

營運兩年多的大灣區航空目前只有8架波音737客機，2月中起取消大量航班班次，以日本米子及德島航線最重災，韓國首爾線2月中起只有個別日子能買到機票，3月起更未有再售票。、

大灣區航空周三（22日）回覆稱，由於訂購的新飛機付運延誤，加上機隊中個別客 機需定期檢查，暫時未能投入服務，因此影響了公司的航班編排。今年2月及3月期間，合共取消128班航班（即64對來回航班），涉及日本、泰國及南韓等航線約5,500名乘客，該公司承認航班編排有疏漏情況，向所有受影響乘客衷心致歉。至於農曆新年期間的航班，則未有受今次事件影響。

元朗兩男遭多人伏擊圍斬 其中一人身中多刀 昏迷送院搶救不治

元朗發生傷人命案。周三（22日）清晨5時半左右，警方接獲報案指，兩名男子在喜業街2至6號喜業工廠大廈對開被7至8人持刀圍斬。兩男走避不及，其中一人身中多刀，昏迷不醒；另一人則背部及手部中刀流血。

救護員趕至為傷者急救，其中24歲男子被送往博愛醫院搶救，惟至清晨6時38分不治；另一名28歲男子仍有知覺，但傷勢不輕，送往屯門醫院治理。

葵涌公司失竊4噸花膠值$229萬 警閃電拘5男起大部分贓物調查名車

葵涌一間公司前日（19日）被爆竊，賊人盜去逾4噸花膠，總值229萬元，然後網上租車及聯絡速遞公司運贓。警方追查不足24小時，極速拘捕5名男子，並在上水及粉嶺流水響貨倉，起回大部分失物。被捕人士包括物流公司東主兩兄弟和上水貨倉倉主，其中兩人為黑工。

葵青警區署理副指揮官、署理高級警司鍾雅倫表示，目前尚有1,000多公斤花膠下落不明，不排除已被運離本港，警方會繼續追查。流水響貨倉現場可見，內有多輛汽車，包括林寶堅尼跑車，警調查是否與案有關。

女人街三分一檔無開 商販：生意只有疫情前3成 不敢睇好未來

昔日夜市代表廟街尚未能透過夜繽紛起死回生，以電子產品聞名的鴨寮街也難抵淘寶攻勢，位於旺角鬧市、俗稱「女人街」的通菜街又能否獨善其身？《香港01》上周到場視察，雖時平日下午但人流鼎盛，但500多檔中有三分一、約160個檔口無開，大部份遊客或行人也只是路過，實則交易不多。

女人街商販商協會會長鄭素娥透露，臨近農曆新年屬旺季，有三分之二檔販願開檔「都算多」，相信旺季過後會有更多檔選擇不開，相信該100多無開的檔口，有機會不再續牌。她指疫情過後，主要在女人街消費的日本、韓國及歐洲旅客大量流失，生意只有疫前30%，過去一年都是時而回本時而蝕本，「我自己個份（糧）真係冇乜」。她稱不少商販深知急需改變，故曾向政府申請能賣乾貨，但當局考慮到廟街經營情況而要求女人街檔販要加簽文件規條，最終未能成事。

輝達黃仁勳見華為三摺機Mate X3「當場驚呆」 網嘲：演技太浮誇

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳離台後，前往出席該公司中國北京分部的答謝迎春會，與員工共度春節。

狗媽媽叼住冰冷小狗蹲診所門外求救 獸醫見狀出手相救｜有片

土耳其伊斯坦堡最近發生1件感人奇聞，有隻流浪狗叼著小狗冒雨小跑步到獸醫診所門前，獸醫師發現後將母子倆接進來，但小狗體溫、心跳極低，所幸獸醫聖手將小狗從鬼門關帶回來。