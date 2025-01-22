無牌食肆｜緩刑期間通菜街後巷再經營 男子兩次判刑齊執行囚四周
撰文：林遠航
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食環署表示，一名男子前年初因在通菜街後巷無牌經營經營食肆，被判監禁三星期，緩刑18個月。他於緩刑期間再次無牌經營食肆，昨日（21日）在九龍城裁判法院被判監禁一星期，該男子連同緩刑案件，合共被判監禁四星期。
食環署發言人表示，該署人員在2023年1月至3月期間，發現一間位於旺角通菜街後巷的無牌食物業處所，採取連串執法行動，並向該無牌食物業處所的經營者分別作出兩宗票控及三宗拘控。
該男子2023年在西九龍裁判法院被判監禁三星期，緩刑18個月。他於緩刑期間再次於同年三月十七日觸犯相關法例，昨日（21日）在九龍城裁判法院再被判監禁一星期，兩宗案件刑期分期執行，該男子共被判監禁四星期。
根據《食物業規例》（第132X章），任何人經營涉及出售膳食供人在其處所內進食的食物業，須申領普通食肆牌照或小食食肆牌照。任何人無牌經營食物業即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。
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